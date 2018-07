Stadt Pegnitz ehrt beste Sportler und Funktionäre

Nemschenreuther Bogenschütze Philip Baumann wie im Vorjahr ausgezeichnet - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Der Name des Preisträgers hat sich nicht geändert: Der Bogenschütze Philip Baumann aus Nemschenreuth wurde vom Sportältestenrat der Stadt zum Sportler des Jahres 2017 gewählt. Bereits im Vorjahr hatte der 14-Jährige die Auszeichnung erhalten.

Das sind die Besten in Pegnitz: Für das Foto stellten sich die Sieger der Kategorien und deren Begleitungen zusammen. © Klaus Trenz



Bei der Verleihung am Dienstagabend in der Aula der Grundschule wurden in den einzelnen Kategorien weitere Sportler und Funktionäre gewürdigt. Bürgermeister Uwe Raab ging in seiner Rede auf das frühe Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland ein. „Wer so spielt, hat es auch nicht verdient, weiter zu kommen. Vielleicht hat der Bundestrainer die falschen Spieler nominiert, vielleicht auch schlecht aufgestellt“, sagte Raab.

Er erinnerte daran, dass es für den Erfolg auch ein starkes Team brauche. „Denn Talent und Spaß am Sport sind nicht alles. Sie liefern natürlich die Voraussetzung, aber jeder muss aus seiner Begabung auch was machen. Und dazu brauchen Sie die Förderung ihrer Trainer und Betreuer sowie die gute Infrastruktur eines Vereins“, sagte Raab an die anwesenden Sportler gerichtet. Deshalb würden auch verdienstvolle Funktionäre geehrt.

Sportlerin

Die 18-jährige Andrea Weißmann spielt seit etwa sieben Jahren im Billardsportverein Pegnitz. Im Jahr 2015 belegte sie bei der Pegnitzer Schulmeisterschaft im Poolbillard den dritten Platz, bei Bayerischen Jugendmeisterschaften sammelte sie schon einige Bronze- und Silbermedaillen. Ihren bisher größten Erfolg erzielte Weißmman im Oktober 2017, als sie bei den Bayerischen Jugendmeisterschaften in Nürnberg dreimal bayerische Vizemeisterin wurde. Aufgrund ihrer hervorragenden Leistungen gehört sie seit über drei Jahren zum Kader der bayerischen Billardjugend und wurde jetzt zum zweiten Mal für die deutschen Meisterschaften nominiert. Seit Anfang des Jahres leitet Weißmann nebenbei das Jugendtraining des Vereins.



Sportler

Das Jahr 2017 startete für Philip Baumann mau. Im Dezember 2016 hatte er sich den Daumen gebrochen, so konnte er erst im April 2017 wieder mit dem Training starten. Dann kam die neue Einstufung in eine höhere Altersklasse mit weiteren Entfernungen hinzu und 14 Tage vor der EM ging sein Bogen kaputt, so dass er einen komplett neuen Bogen einschießen und auf die Entfernungen hin einstellen musste.

Trotzdem beendete er die Hallensaison mit einem zweiten Platz bei der Bayerischen Meisterschaft, zuvor war er bereits bei der Bezirksmeisterschaft Zweiter. Bei der Deutschen Meisterschaft eines kleineren Verbands in der Halle wurde er ebenfalls Zweiter.

Dann ging es draußen weiter. Bei der Landesmeisterschaft 3-D in Sachsen-Anhalt wurde Philip Baumann Erster. Es ging weiter mit der Landesmeisterschaft Feld/Wald, wo er in der Disziplin Feld Erster und bei Wald Zweiter wurde.

Sein Höhepunkt im Jahr 2017 war die Europameisterschaft 3D in Oberwiesenthal. Dort belegte er den neunten Platz.



Sonderpreis für besondere sportliche Leistungen

Die U15-Fußballerinnen des FC Pegnitz gewannen bis zur Winterpause 2016/2017 alle Punktspiele. Bei der Hallenbezirksmeisterschaft Mittelfranken erreichten sie den zweiten Platz. In der anschließenden Rückrunde machten sie bereits einen Spieltag vor Schluss die Meisterschaft perfekt. Torverhältnis am Ende: 84:9. Auch in der Saison 2017/2018 hat das Team alle Spiele bis zur Winterpause gewonnen und ging als Tabellenführer in die Winterpause.

Bei der Hallenbezirksmeisterschaft gelang wieder der zweite Platz. Es waren beteiligt: Emily Färber, Lea Frey, Alina Heim, Leni Huber, Alisa Kurz, Laura Küster, Leonie Küster, Antonia Lindner, Vanessa Luppa, Maggi Richter, Kristina Schleiter, Hannah Scholz, Anna Späthling, Theresa Späthling, Lara Stachowski, Kiara Wolf, Katja Wölfel. Trainer waren Heiko Baumann und Michael Späthling.



Mannschaft

Die zweite Luftgewehr-Mannschaft der Königlich privilegierten Schützengesellschaft Pegnitz wurde bereits im Vorjahr in dieser Kategorie ausgezeichnet. 2014 war sie neu gegründet worden. Das Besondere dabei ist, dass es sich ausschließlich um Jungschützen handelte. Zum Gründungszeitpunkt waren die meisten von ihnen zwischen 14 und 16 Jahre alt. Durch die Neugründung musste die Mannschaft ganz unten im Ligabetrieb anfangen und hat sich höchst erfolgreich empor gekämpft.

Glücklicherweise konnten Jungschützen, die dem Alter entwachsen waren, durch neue und auch sehr erfolgreiche Jungschützen ersetzt werden. 2016 kam bereits der zweite Aufstieg, es ging hoch von der C-Klasse in die B-Klasse, mit nur einer Niederlage. 2017 folgte der Aufstieg in die A-Klasse, wieder ohne Niederlage.

Sicherlich sind es der ungebrochene gemeinschaftliche Wille zum sportlichen Erfolg und der lang anhaltende Teamgeist unter der guten Führung von Trainer Thomas Schubert, die diese Entwicklung möglich machten. Die Mannschaftsmitglieder heißen: Lena Richter, Sabrina Schubert, Sarah Steger, Christoph Hofmann und Philip Neubauer.



Funktionär

Werner Vogel ist seit 47 Jahren Mitglied bei den Fußballern des ASV Pegnitz. Im Alter von 13 Jahren kam er zum ASV und spielte mit großem Erfolg aktiv in allen Schüler- und Jugendmannschaften, in den Vollmannschaften und letztendlich bei den Altherren.

Ab 1987 kümmerte er sich zwölf Jahre lang als Trainer und Betreuer um den Nachwuchs, von der G- bis zur D-Jugend. Viele Kinder wurden in dieser Zeit durch ihn in ihrer sportlichen, persönlichen und auch sozialen Entwicklung entscheidend mitgeprägt. Kaum ein Pegnitzer Kind kennt den „Herrn Vogel“ nicht.

Ab 1999 waren für ihn die Altherren Fußballer eine neue Herausforderung. Neun Jahre war er Trainer und Spielleiter. Werner Vogel wurde 2008 in die Vereinsführung des Hauptvereins zum stellvertretenden Vorstand gewählt und gehört zu den tragenden Kräften im Verein. Insgesamt kommt Vogel auf 31 Jahre Funktionärstätigkeit für den ASV.



Ehrenpreis (zwei Geehrte)

Monika Rippl ist seit 20 Jahren Schatzmeisterin beim SV Bronn. Ihre Aufgabe besteht nicht nur allein in der Kassenverwaltung, sondern sie verbucht auch sämtliche Geschäftsvorgänge und erstellt regelmäßig betriebswirtschaftliche Auswertungen. Sie ist sehr kritisch, wenn es um Ausgaben geht.

Andererseits versucht sie permanent Einnahmen für den Verein zu generieren. Besonders bei den Hauptversammlungen des Vereins ist wahrzunehmen, wie konstruktiv und umfangreich Monika Rippl beim SV mitwirkt.

Christine Raß-Nehring betreute von 2001 bis 2003 die F-Jugendlichen und seit 2006 bis heute ist sie Trainerin der E-Mädchen beim FC Pegnitz. Seit 2002 ist sie die „Gute Seele“ des Sportheims und mit viel Engagement für viele Veranstaltungen zuständig. Auch bei den Heimspielen fungiert sie als Wirtin. Seit 2009 ist sie zudem die dritte Vorsitzende des Vereins. nn