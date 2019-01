Stadt Pegnitz trennt sich von unrentablen Objekten

PEGNITZ - Die Stadt muss weiter Immobilien verkaufen, um in anderen Bereichen des Wohnungs- und Sanierungsunternehmens investieren zu können. Im Bereich der Blumenstraße stehen laut Haushaltsentwurf fünf Komplettsanierungen von Wohnungen an, im Anwesen Jurastraße 14 muss außerdem noch ein Bad erneuert werden.

Außen schon erneuert, in den Wohnungen selbst plant die Stadt heuer an der Blumenstraße die Grundsanierung für rund 100 000 Euro. Dafür müssen jedoch Immobilien veräußert werden. © Klaus Trenz



Rund 100 000 Euro sieht der Etat des städtischen Eigenbetriebs für die Sanierung vor. Auf der Einnahmenseite wird mit gut 200 000 Euro kalkuliert, die der Verkauf von Wohnungen erlösen soll. Aus dem Wohnungsbestand der Stadt werden die umgewandelten Wohnungen in den Anwesen 4 und 6 an der Friedrich-Ebert-Straße weiter zum Verkauf angeboten. Es handelt sich dabei um drei Einheiten. Die Häuser Lönsstraße 1 und 3 sollen komplett auf den Immobilienmarkt kommen. In Summe sind das acht Wohnungen, die die Kommune an den Mann bringen möchte. Zwei Wohnungen werden noch an der Veldensteiner Straße verkauft, außerdem stehen zwölf Einzelgaragen auf der Verkaufsliste. Diese befinden sich im Bereich Lochsbergstraße und Katzersteinstraße.

Mieten zu gering

Einen "Ausverkauf von Tafelsilber" bei den Immobilien sehen Bürgermeister Uwe Raab (SPD) und Kämmerer Wolfgang Hempfling deswegen aber trotzdem nicht. Nur über den Verkauf von Wohnungen würde sich der restliche Bestand halten und sanieren lassen. "Dass sich das Wohnungswesen für die Stadt nicht trägt, haben wir schon gewusst", erklären beide in einem Gespräch mit der Redaktion. Und weiter: Über 40 oder 50 Jahre seien viel zu geringe Mieten verlangt worden. "Wenn wir Sanierungen nicht schultern können, dann müssen wir uns von der Immobilie trennen", sagt Hempfling.

Laut Raab erhofft sich die Kommune Hilfestellung durch ein Gutachten, wie sie mit dem städtischen Immobilien und dem Eigenbetrieb Wohnungswesen weiter verfahren soll. Dieses wurde bei der Sankt Joseph-Stiftung in Bamberg, einer kirchlichen Wohnungsbaugesellschaft, in Auftrag gegeben. Die Verwaltung erhofft sich dadurch Antworten auf die Frage, welche Immobilien die Stadt in Zukunft wirtschaftlich führen kann beziehungsweise welche unrentabel für die Kommune sind.

In den 50er Jahren sei von kommunaler Seite her viel gebaut worden, blickt Raab zurück. Und bei der Eingemeindung umliegender Ortschaften im Jahr 1978 seien weitere öffentliche Gebäude hinzugekommen. In der ersten Zeit, in den ersten zehn und 20 Jahren, sei das Wohnungswesen super gelaufen. Aktuell müssen zusätzlich zu den Sanierungskosten rund 90 000 Euro zusätzlich in den Haushalt eingestellt werden, um einen Fehlbetrag auszugleichen, der im Jahr 2016 aufgelaufen ist. Der Fehlbetrag sei zwar ein Jahr später durch das Jahresergebnis reduziert, aber eben nicht komplett ausgeglichen worden.

Wohnungen stehen leer

Preisgünstige Wohnungen sind in Pegnitz rar. Das wissen sowohl Kämmerer Hempfling als auch Bürgermeister Raab. Wobei es in Pegnitz durchaus freie Wohnungen geben würde, sagt Hempfling, aber die Eigentümer lassen diese lieber leer stehen, als sich Mieter ins Haus zu holen. Raab hingegen hofft auf eine gewisse Umverteilung auf dem Wohnungsmarkt in Pegnitz. Dann nämlich, wenn die derzeit im Bau befindlichen höherpreisigen verkauft und bezogen sind. Raab geht davon aus, dass dann jetzt belegte Stadtwohnungen freiwerden könnten.

Mit Stand 22. Januar meldet das Wohnungsamt der Stadt einen Bestand von insgesamt 115 Einheiten. Davon sind 95 aktuell vermietet. Nicht mehr bewohnt ist das Anwesen Brauhausgasse 1. Leer ist auch das Anwesen Nummer 1 an der Lönsstraße, das veräußert werden soll. Im Anwesen Nummer 3 ist noch eine der vier Wohnungen belegt. Leer ist auch die Wohnung im Gebäude Friedrich-Ebert-Straße 6, die zum Verkauf steht. Im Anwesen 4 ist noch eine der beiden Wohnungen belegt.

