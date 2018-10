Stadt Pegnitz übernimmt Bahnhofsgebäude

Ende des Hickhacks — Bahn rechnet Planungsvarianten für neue Unterführung durch - 18.07.2018 14:55 Uhr

PEGNITZ - Wie geht es weiter mit dem Bahnhof und dessen Umfeld? Nach dem Starkregen im Juni wurde allen Beteiligten wieder einmal deutlich, dass endlich was passieren muss.

Bald wohl schon in den Händen der Stadt liegt das Bahnhofsgebäude in Pegnitz. Was dann damit passiert und wie die Unterführung, die dorthin führt, gestaltet werden soll, ist derzeit allerdings noch offen. © Ralf Münch



Die Schmuddelunterführung am Bahnhofsteig war damals erneut überflutet worden und der Boden mit zentimeterhohen Schlamm bedeckt. Ahnungslose Fußgänger tappten in die schmierige Pampe und ärgerten sich über ihre verdreckten Schuhe. Eine neue Unterführung steht deshalb auf der Liste der Stadt ganz oben – schon seit Jahren. Doch wo der Durchstich zum Pep-Gelände sein soll, steht immer noch nicht fest.

4000 Passagiere am Tag

Die Vorgaben der Stadt zur Größe der Unterführung sind vorgegeben: Sie soll fünf Meter breit und etwa 30 Meter lang werden: die Höhe soll 2,80 Meter betragen. Auch an Radfahrer soll gedacht werden. Am Zug ist nun die Bahn. Sie muss den Bereich zwischen Bahnhof und der Höhe Waidmannsbach untersuchen und erklären, welche der drei Alternativen sie favorisiert. Auf dem ersten Blick scheint die Verlängerung der Unterführung am Bahnhof die einfachste Lösung. Doch Zweiter Bürgermeister Wolfgang Nierhoff (PEG) und Bauamtsleiter Manfred Kohl sehen darin auch Nachteile: "Die Bauarbeiten müssten während des normalen Betriebs durchgeführt werden. Dabei muss alles reibungslos funktionieren", betont Nierhoff. Im Durchschnitt steigen täglich am Bahnhof rund 4000 Leute ein oder aus.

Ein wichtiger Punkt ist laut Kohl auch der barrierefreie Zugang zum Gleis 2. Bei einer neu zu bauenden Unterführung ließe sich dies womöglich einfacher verwirklichen. Der Bahnhof Pegnitz gehört zu den zwölf Stationen, deren barrierefreien Umbau der Freistaat im Rahmen des "Bayern-Pakts II 2019 — 2021" finanziell fördert. Die Bahn werde jetzt berechnen, was die verschiedenen Alternativen kosten und wie sie umgesetzt werden können.

Die Vorplanung werde vermutlich Ende diese Jahres vorliegen, sagt Kohl. Dann ist der Stadtrat gefragt. Dieser muss entscheiden, welche Variante verwirklicht werden soll, und die Planungsvereinbarung unterzeichnen. Für die Stadt ergeben sich für Vorentwurf und Betrachtung der Varianten Kosten von 50 000 Euro.

Auch das Umfeld aufwerten

Doch nicht nur über die Unterführung soll entschieden werden, sondern auch über das Umfeld, das laut Nierhoff "bis zur engen Unterführung am Bahnhofsteig aufgewertet werden soll". Was dann mit diesem Durchlass passiert, ist aber noch offen. Nierhoff: "Die Frage ist, ob der Durchgang aufrechterhalten werden soll und wie es mit den Fördermitteln ausschaut."

Hingegen scheint das Hickhack um das Bahnhofsgebäude nun zu einem guten Ende zu kommen: Es geht demnächst in das Eigentum der Stadt über. Jahrelang verhandelte die Rathausverwaltung wie berichtet mit der Bahn, jahrelang tat sich nichts. "Die Bahn wollte zwischenzeitlich nicht verkaufen, weil Technik in dem Gebäude ist, die sie für den Bahnbetrieb benötigt", sagt Nierhoff. Jetzt stehe man vor der notariellen Beurkundung. Wie das Gebäude genutzt wird, lasse sich zurzeit aber noch nicht sagen, betont der Zweite Bürgermeister, darüber müsse der Stadtrat beschließen.

Wünschenswert sei, dass das Ganze so früh wie möglich verwirklicht werde, denn bis 2021 muss die Planungs- zur Baureife fortgeschritten sein. Und eines sollte man nicht vergessen: Auch die andere Seite, das Pep-Gelände, ist in diese Rahmenplanung eingebettet.

