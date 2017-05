Stadt Pegnitz übernimmt Kosten für Zusatzgruppe

Im Kindergarten St. Martin in Troschenreuth reichen die Plätze nicht aus — Generalsanierung in Buchau - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Eine zusätzliche Gruppe wird im katholischen Kindergarten St. Martin in Troschenreuth eingerichtet. Dies beschloss der Stadtrat in seiner Sitzung am Mittwochabend.

Für die Kindertagsstäte in Buchau ist eine Generalsanierung geplant. In der ehemaligen Schule sind der evangelische Kindergarten (Bild) und die Kinderstube untergebracht. © Foto: Archiv/Hans-Jochen Schauer



Die Rathausverwaltung hatte zuvor ermittelt, wie viele Plätze in Pegnitz für das Kindergartenjahr 2017/18 benötigt werden und ausgehend von den Zahlen eine aktuelle Bedarfsplanung nach neuen pädagogischen Ansätzen erstellt. Diese dient als Grundlage für Entscheidungen zu Generalsanierungen, Ersatzbauten oder der Einrichtung von Zusatzgruppen.

Im kommenden Kindergartenjahr werden in allen acht Pegnitzer Kindergärten insgesamt 406 Plätze benötigt. In Troschenreuth gibt es derzeit 29 Anmeldungen für das nächste Kindergartenjahr. Die Zahl der genehmigten Kindergartenplätze liegt bei 25. Da es jedoch Kinder mit erhöhtem und besonderem Betreuungsaufwand gibt, reduziert sich die höchstmögliche Zahl an Plätzen auf 23. Somit fehlen in St. Martin sechs Plätze.

Räume werden angemietet

Die Katholische Kindergartenstiftung Troschenreuth ist als Träger des Kindergartens bereit, eine zusätzliche Gruppe zu übernehmen. "Allerdings müssen die Räume dazu vorübergehend in einem Nachbargebäude angemietet werden", so Bürgermeister Uwe Raab (SPD).

Diese Zusatzkosten sowie eventuell weiteres Personal oberhalb der durch die Förderung abgedeckten Personalstärke könne die Kirchenstiftung laut einer Mitteilung nicht übernehmen. Dabei werde von zusätzlichen Sachkosten in Höhe von 10.000 Euro ausgegangen. Wie Raab erklärte, wird zurzeit an einem Konzept gearbeitet, damit der zusätzliche, nicht geförderte Betreuungsaufwand möglichst gering ausfällt.

Der Stadtrat sollte nun entscheiden, ob eine zusätzliche Gruppe eingerichtet werden soll. "Grundsätzlich wird der Übernahme der nicht durch Zuschüsse gedeckten Kosten zugestimmt. Sobald die Kosten greifbar sind, wird eine Übernahmevereinbarung verhandelt", hieß es im Beschlussvorschlag der Verwaltung.

Im Kindergarten Troschenreuth wird eine zusätzliche Gruppe eingerichtet. © Foto: Archiv/Klaus Trenz



Diese Formulierung rief FWG-Fraktionssprecher Thomas Schmidt auf den Plan. Er war der Ansicht, dass dies "doppelt gemoppelt" sei. Wir können entweder zustimmen oder nachverhandeln. Beides zusammen gehen nicht, meinte er und forderte eine "klarere" Formulierung.

Bürgermeister Raab sagte dazu, die konkreten Kosten müssten erst ermittelt werden. Und Kämmerer Wolfgang Hempfling erklärte, es gehe darum, dass der Stadtrat nicht "uferlosen Kosten" zustimmen könne.

Hans Hümmer (FWG) betonte, es müsse erst eine rechtsaufsichtliche Genehmigung vorliegen. "Nicht dass dies der Einstieg ist, dass alles ohne Prüfung übernommen wird." Er schlug vor, den ersten Satz zu lassen und den zweiten zu streichen.

Bürgermeister Raab regte schließlich an, den letzten Satz zu streichen und durch den Satz "Eine Übernahmevereinbarung ist zu verhandeln" zu ersetzen. Damit waren alle Stadträte einverstanden; sie stimmten dem Beschluss einstimmig zu.

Sandra Huber (Grüne/Unabhängige Bürger) wollte wissen, wie es mit den ungedeckten Kosten in den übrigen Pegnitzer Kindergärten aussehe. Hempfling erklärte, es komme auf das Verhältnis an. "Wir schauen, ob es noch tragbar ist."

Michael Förster (Pegnitzer Gemeinschaft) meinte, in Troschenreuth bestehe die Möglichkeit, die zusätzliche Gruppe in der Nachbarschaft unterzubringen. Eigentlich habe Pegnitz "ein Luxusproblem", dass wir viel Platz brauchen."

Plätze werden künftig benötigt

Weit mehr Kosten als in Troschenreuth kommt auf die Stadt bei der geplanten Generalsanierung der Kindertagesstätte Buchau zu. In dem Gebäude, die ehemalige Schule, sind der evangelische Kindergarten mit 50 genehmigten Plätzen und die Kinderstube (25 Plätze) untergebracht.

Aufgrund der Bedarfsplanung steht fest, dass diese Plätze auch in Zukunft benötigt werden. Der Stadtrat war sich einig, dass über notwendige Ergänzungen oder Erweiterungen im Zuge der Planungen nachgedacht werden soll.

HANS-JOCHEN SCHAUER