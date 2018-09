Stadt Pegnitz will unrentable Immobilien abstoßen

PEGNITZ - Das klingt nach echten Schnäppchen: Die Stadt will zu sehr bescheidenen Preisen zwei Gebäude verkaufen: Das ehemalige "Gefrierhaus" in Nemschenreuth und das frühere Amag-Haus in der Lohesiedlung. Warum gibt es die Immobilien so billig, warum überhaupt? Wir fragten nach.

Die Nemschenreuther Damen sind zuversichtlich, auch nach einem etwaigen Verkauf des „Gefrierhauses“ einen festen Treffpunkt zu haben (von links): Erika Seitz, Anne Schreglmann, Gabriele Kiefner und Alexandra Held. Foto: Klaus Trenz



85.000 Euro soll das einstige Gefrierhaus kosten, in dem viele Ortsbürger ihr eigenes Fach hatten, bei einer Grundstücksfläche von 311 und einer Wohnfläche von 157 Quadratmetern. 1700 Quadratmeter umfasst das zweite Areal in der Lönsstraße, bei rund 700 Quadratmetern Wohnraum. Hier kann man für 133.000 Euro zuschlagen. Von einem Ausverkauf könne trotz der günstig erscheinenden Offerten keine Rede sein, sagt Zweiter Bürgermeister Wolfgang Nierhoff. Auch nicht von Schnäppchenpreisen, "wir verschenken da keine Gebäude".

Das bestätigt Kämmerer Wolfgang Hempfling: "Wir haben den Wert der Häuser offiziell von einem Gutachter ermitteln lassen." Nicht ohne Grund habe der Stadtrat die Verkaufsabsicht einstimmig gebilligt. Will die Stadt doch ihre Finanzen konsolidieren und hat sich dazu Berater ins Haus geholt. Ohne ein solches Konsolidierungskonzept geht nichts, will man künftig als finanzschwache Kommune anerkannt werden und so Fördermittel abgreifen – etwa aus dem Topf für Bedarfszuweisungen.

Sozialwohnungen in Gefahr?

In solchen Fällen gebe es einen "klaren Trend", sagt Hempfling. "Du solltest, ja, du musst dich von Gebäuden trennen, die sich nicht mehr rechnen." Gebäuden etwa, bei denen der Sanierungsbedarf nicht über die Mieteinnahmen gedeckt werden kann. Das treffe für beide Immobilien zu. Die Stadt nehme zwar Mieten ein, aber diese seien seit Jahrzehnten kaum erhöht worden und schon immer niedrig gewesen. Schließlich handle es sich um Sozialwohnungen, "da kann man nicht mal so kräftig sanieren und die Miete erhöhen".

Doch was passiert mit den Mietern, wenn ein privater Käufer genau das macht, was die Stadt bisher vermieden hat? Nierhoff betont: "Erst müssen wir abwarten, ob sich überhaupt jemand findet, dann, was derjenige vorhat. Und die Leute lassen wir natürlich nicht im Regen stehen, sollte es schwierig werden." Will heißen: Im Fall des Falles werde ihnen die Stadt andere Wohnungen aus ihrem Bestand zur Verfügung stellen. Kämmerer Hempfling verweist zudem darauf, dass das "fast schon abbruchreife" Haus in der Lohesiedlung nur zur Hälfte bewohnt sei. Weil viele Räume niemandem zugemutet werden können, so groß ist der Sanierungsbedarf.

Außerdem sei die Stadt ja auch verpflichtet, Wohnraum für Obdachlose vorzuhalten. Dieser dürfte wohl wegfallen, wenn das Gebäude Privateigentum wird. Aber auch dafür gebe es Ersatz, versichert Hempfling: "Wir haben auch Leerstände im Bereich der Blumenstraße, da sind wir gerade auch am Sanieren teilweise." Es sind Anzeichen dafür, dass die Kommune nicht plant, sich in großem Stil von ihren Wohnungen zu trennen, "die meisten lassen sich ja wirtschaftlich darstellen". Dennoch werden weitere Gutachten folgen zur Frage ,Wo lohnt sich eine Sanierung, wo nicht?‘ "Verkauft wird nur, wenn das Angebot passt", unterstreicht Nierhoff.

Keiner werde im Stich gelassen. Auch nicht Nemschenreuth mit seinem Treffpunkt – längst dem einzigen mangels Wirtshaus am Ort. Das habe man der Glockengemeinschaft schriftlich mitgeteilt. Das bestätigt Gabriele Kiefner, Vorsitzende des Vereins, der vor rund 15 Jahren gegründet wurde, um das jährliche Dorffest zu organisieren. Um den Namensgeber, den Glockenturm, kümmert sich der "eher stille Verein" nach wie vor. Das mit dem Dorffest hat sich inzwischen erledigt, weil der Termin immer auf das Marktplatzfest in Pegnitz fällt und das jetzt drei Tage dauert. Ein Ersatztermin scheidet aus, weil danach die Horlacher, die Hainbronner, die Neudorfer und andere ihre Kirchweihen und Feste feiern.

Untätig sei man dennoch keineswegs, so die 58-Jährige. Immer dienstags treffen sich die Frauen zum Basteln, Stricken, Anfertigen von Oster- und Weihnachtsgestecken. Und die Männer alle 14 Tage donnerstags zum Schafkopf. Auch im Winter wird der Raum, "der mit 20 Leuten schon richtig gut gefüllt ist", genutzt: für Bibelstunden und zur Nikolausfeier. "Da muss keiner den Nikolaus nach Hause bestellen, das läuft bei uns nach Anmeldung", sagt Kiefner. Den Raum mit WC und kleiner Küchenzeile haben sich die Nemschenreuther einst selbst hergerichtet, das Material hat in der Zeit von Altbürgermeister Manfred Thümmler die Stadt gespendet.

