Stadtrat Pegnitz: Debatte um Wahllokale wäre fast eskaliert

PEGNITZ - Wieder einmal am Rande der Eskalation stand die Sitzung des Stadtrates am Mittwochabend. Grünen-Rätin Sandra Huber versuchte schließlich, etwas Ruhe hineinzubringen.

Wo die Bürger bei der Bundestagswahl wählen sollen, beschäftigte den Pegnitzer Stadtrat (Symbolbild). Foto: Fotolia



Grund für die Diskussion war das Verhalten von Karl-Heinz Rödl (FWG), der bei einer Feuerwehrversammlung in Willenreuth die Meinung der Bürger zur angedachten Neueinteilung der Stimmbezirke einholen wollte. Das befand Bürgermeister Uwe Raab (SPD) als „schlechten Stil“. Er „verwahre sich ausdrücklich“ gegen den Vorwurf, er wolle den Genossen durch Schließung der Wahllokale einen Vorteil bei der konservativen Wählerschaft verschaffen. „Ich trage lediglich einem rechtlichen Hinweis aus der Verwaltung Rechnung“, erklärte er.

Geschäftsleiter Herbert Lauterbach hatte Raab nämlich darauf hingewiesen, dass er Bedenken bezüglich der Bundeswahlordnung habe. Den Stadtrat darüber zu informieren sei „gute Sitte“, aber nicht gesetzlich erforderlich.

„Die Verwaltung schreibt solche Vorlagen nicht aus Jux und Tollerei um Bürger zu ärgern, sondern weil sie Gesetze einhält“, erklärte Lauterbach dazu. In diesem Zusammenhang erklärte er die Gründe, die für eine Zusammenlegung der Stimmbezirke sprechen.

Als Rödl sich zu Wort meldete, verteidigte er sich: Er hätte nichts Negatives vorgehabt, sondern wollte nur die Meinung der Bürger hören. „Ich begreife Ihren Angriff nicht“, sagte er an Raab gewandt. Er behalte sich vor, die Bürger zu fragen, erklärte er mit zittriger Stimme. Im Bezug auf die Vorteilsnahme durch die SPD sagte er: „Ich habe nie etwas behauptet.“ Sein Parteikollege Hans Hümmer ergänzte: „Viele Bürger denken, dass die SPD die Wahllokale absichtlich schließen will.“

Und weiter: Er verstehe nicht, warum der Bürgermeister bei der benannten Feuerwehrversammlung andere Themen außerhalb der Tagesordnung angesprochen habe, wenn sich das doch nicht gehöre. Für Hümmer sei es ein „Grundrecht der Demokratie“, als Volksvertreter Themen in der Bevölkerung anzusprechen, zum Beispiel wenn der offizielle Teil einer Feuerwehrversammlung zu Ende ist.

Es wird laut

Raab wollte darauf antworten und hob seine Stimme. Gleichzeitig sprach Hümmer und allgemeines Gemurmel setzte ein. Dem war unter anderem zu entnehmen, dass der FWGler etwas aus der Bürgerversammlung in Trockau zitieren wollte und Raab ihn „ausdrücklich ermahne“. Dabei wurden beide immer lauter und unverständlicher. Bis Sandra Huber schließlich ihre Hand hob und auf Beachtung hoffte. Da sie diese nach einigen Augenblicken nicht erhielt, sagte sie mit fester Stimme lautstark an Lauterbach und Raab gewandt: „Ich möchte den Antrag stellen, dass wir bei dem ursprünglichen Tagesordnungspunkt bleiben.“

Hümmer schien klein beizugeben und wollte zum ursprünglichen Thema — der Neueinteilung der Stimmbezirke — zurückkehren und formulierte schon den ersten Satz. Doch zuerst musste über Hubers Antrag abgestimmt werden: Alle Stadträte stimmten dafür, nur Christina Wellhöfer (PEG) war dagegen.

Wie sich später zeigte, wollte sie ebenfalls etwas zur Thematik beitragen, wurde wohl jedoch versehentlich übersehen, als es darum ging, die Reihenfolge der Wortmeldungen festzulegen. Als sie dann später doch an der Reihe war, fragte sie, ob sie zu den einleitenden Worten des Bürgermeisters noch etwas sagen dürfe. Das wurde aber abgelehnt.

Leupser Bevölkerung wächst

Nachdem sich das Gremium wieder etwas beruhigt hatte erklärte Hümmer: Gerade die kleinen Wahllokale in den Dörfer hätten die meiste Wahlbeteiligung. Und die Bevölkerung von Leups — sie hat eine Stellungnahme mit sechs Unterschriften verfasst und sich gegen die Schließung ausgesprochen — habe das größte Wachstum in der Stadt. Für den FWG-Rat erschließe es sich unter anderem nicht, warum die Leupser in Büchenbach wählen sollten, was 5,5 Kilometer entfernt liegt, obwohl Trockau nur drei Kilometer weit weg wäre. „Für mich gibt es keinen objektiven Grund, die Wahllokale aufzulösen. Das Ergebnis wird eine abnehmende Beteiligung der Bürger sein.“

Für den Erhalt der Wahllokale sprach sich auch Jürgen Prinzewoski (SPD) aus. „Aber was machen wir, wenn wir die Bundeswahlordnung nicht mehr einhalten können?“

Thomas Schmidt, Vorsitzender der FWG-Fraktion, kritisierte, dass sich die Verwaltung nicht auf das Gesetz, sondern auf den Kommentar zum Gesetz beziehe und fragte außerdem: „Wer maßt sich denn an, zu sagen, wer von beispielsweise 80 Bürgern wie gewählt hat? Das haben wir bei 24 Wahlberechtigten schon einmal nicht geschafft.“ Damit bezog er sich auf die geheime Wahl des dritten Bürgermeisters vor drei Jahren.

Kaum noch Wahlhelfer

Lauterbach erklärte, dass die vorgebrachten Argumente der Verwaltung, warum vier Stimmbezirke wegfallen sollten, gleichwertig seien. Gab aber auch zu, dass die Verwaltung „massive Probleme“ habe, ausreichend Helfer für Wahlen zu finden. Auch wenn — wie wiederum Hümmer betonte — er und Rödl schon oft Wahlleiter waren und in den Ortsteilen immer für Helfer gesorgt hätten. Das Problem bestehe laut ihm eher in der Kernstadt.

Unter anderem meldete sich auch Genosse Oliver Winkelmaier zu Wort: Er vertrat die Meinung, Bürger sollten die Möglichkeit haben, nach dem Kirchgang oder Frühschoppen zu Fuß wählen zu gehen. „Wäre es möglich, nach der Abstimmung in einem kleinen Wahlbezirk eine Urne zu versiegeln, in einen anderen Ort zu fahren und dort die Stimmen gemeinsam auszuzählen?“, fragte er. Das bejahte Lauterbach.

Letztendlich stimmten nur vier Stadträte für die Neueinteilung der Stimmbezirke: Jürgen Prinzewoski und seine Tochter Laura (Zukunft Pegnitz), die vor dem Tagesordnungspunkt gemeinsam vor der Tür waren, CSU-Fraktionsvorsitzender Manfred Vetterl und sein Parteikollege Peter Kotzbauer sowie Bürgermeister Uwe Raab.

