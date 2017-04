Stadtrat Pegnitz entscheidet sich für den Weg der Klage

PEGNITZ - Nach vielen Diskussionen hatte sich der Stadtrat auf den Entwurf einer Straßenausbaubeitragssatzung (Sabs) geeinigt. Nun hat das Landratsamt diese rechtsaufsichtlich beanstandet, die Stadt aufgefordert, die verabschiedete Satzung aufzuheben und eine Mustersatzung bis 30. April zu erlassen. Die Stadträte folgten diesem Beschlussvorschlag in der gestrigen Sitzung allerdings nicht.

Löcher in der Straße werden bald auch für Anwohner teuer. Foto: Lichtkunst.73/pixelio.de



In der am 21. Dezember verabschiedeten Satzung war der Stadtrat in einigen Punkten von der Mustersatzung abgewichen. Zum Beispiel, dass bereits geplante Maßnahmen nicht unter die Sabs fallen. Außerdem hatte der Stadtrat die Sätze der Eigenbeteiligung um jeweils zehn Prozent erhöht. Am 10. März nun flatterte ein Schreiben ins Rathaus, in dem das Landratsamt diese Satzung wegen unter anderen genau diesen Punkten rechtsaufsichtlich beanstandete. Folglich sei die Satzung aufzuheben und bis 30. April eine neue, der Mustersatzung entsprechende, zu erlassen.

Entweder müsse man also eine neue Satzung erlassen oder Klage gegen den Einspruch der Rechtsaufsicht beim Bayerischen Verwaltungsgericht einreichen, fasste Bürgermeister Uwe Raab (SPD) zusammen. Er sprach sich dafür aus, der Aufforderung des Landratsamtes zu folgen. Das sah Manfred Vetterl (CSU) anders. Man habe sich intensiv mit der Sabs beschäftigt "und gesagt, wir wollen uns nicht in allen Bereichen der Mustersatzung angleichen". Vetterl forderte mehr Zeit. Er sprach sich dafür aus, den Beschlussvorschlag abzulehnen, die Beanstandung des Landratsamtes zur Kenntnis zu nehmen, zur Fristwahrung Rechtsmittel gegen diese einzulegen und sich dann nochmals mit dem Thema auseinanderzusetzen.

Das traf auf Gefallen bei der FWG-Fraktion. Deren Sprecher Thomas Schmidt: "Ich schließe mich voll und ganz an." Mehrere Fragen seien offen: Ist der Bescheid überhaupt rechtskonform? Hält die Abweichung von der Mustersatzung nicht durchaus einer rechtlichen Überprüfung stand? "Uns ist das jetzt zu knapp, um einzustampfen, was wir mühselig erarbeitet haben", sagte Schmidt. Sein Fraktionskollege Hans Hümmer: "Die Aussage der Rechtsaufsicht, dass die Satzung der Mustersatzung gleichen muss, ist nicht nachvollziehbar. Die Ansätze der Rechtsaufsicht sind sehr hinterfragenswürdig."

"Gescheiterter Versuch"

SPD–Fraktionssprecher Jürgen Prinzewoski vertrat eine andere Position. "Es war ein Versuch, der leider gescheitert ist. Jetzt sind wir der Meinung, dass wir es darauf beruhen lassen sollten", sagte er. "Wir sollten dem Beschlussvorschlag folgen." Das sah Michael Förster (PEG) wiederum ganz anders. "Wir sind es dem Bürger schuldig, dass wir die Ablehnung des Landratsamtes hinterfragen." Folglich könne man den Beschluss nicht fällen und müsse das Rechtsmittel der Klage einlegen.

Raab erwiderte, dass er dem Gesagten gerne folgen könne. Hümmer bat darum, rechtlich abzuklären, "ob hier ein Rechtsakt der Rechtsaufsichtsbehörde möglich ist, weil es keine genehmigungspflichtige Satzung ist". Kämmerer Wolfgang Hempfling meinte darauf, das könne nur im Rahmen der Klage geprüft werden. Hümmer fügte hinzu, dass die Regierung von Oberfranken die Aufsicht über die Rechtsaufsicht des Landratsamtes sei. Die könnte das prüfen.

Schmidt: "So könnten wir uns die Kosten für den Klageweg sparen." Vetterl warf nun ein, dass das Landratsamt mitteilen solle, warum es meint, dass die Satzung genehmigungspflichtig sei. Die Klage lege man nur zur Fristwahrung ein.

Am Ende stimmten sieben Räte (Zukunft Pegnitz und SPD) für den Erlass einer neuen, angepassten Satzung, elf dagegen (CSU, FWG, PEG). Daraufhin wurde darüber befunden, ob Klage eingelegt werden soll, eine Überprüfung des Bescheids durch die Rechtsaufsicht stattfinden und das Landratsamt sich äußern soll, auf welche Grundlage es sich bezieht. Schmidt bat darum, in den Beschluss mit aufzunehmen, dass die beschlossene Satzung nicht aufgehoben wird.

17 Stadträte stimmten für die Klage und Überprüfung des Bescheids, einzig Bürgermeister Raab hob seine Hand dagegen.

