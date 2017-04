Stadtrat Pegnitz ist einstimmig für Faust-Festspiele

Förderverein hat 32.600 Euro Sponsorengelder nachgewiesen — FWG bat nochmals um Anliegergespräch - vor 37 Minuten

PEGNITZ - Einstimmig und ohne große Diskussion hat der Stadtrat am Mittwochabend die Faust-Festspiele abgesegnet.

Das Thema ist durch, und das sogar einstimmig: Der Stadtrat hat finanzielle Beteiligung der Kommune zugesagt und damit den nicht ganz unumstrittenen Faust-Festspielen auf dem Schlossberg den Weg geebnet. Foto: Hans von Draminski



Der gleichnamige Förderverein hat die auferlegten Sponsorengelder von 30.000 Euro aufgebracht und mit 32.600 Euro sogar noch überschritten. Das hat der Stadtrat zur Kenntnis genommen und bat darum, dies auch so im Beschluss festzuhalten. Beschlossen wurde ebenfalls, dass per Vertrag mit dem Verein die Rückzahlungsmodalitäten fixiert werden und die Stadt in der Reihe der Gläubiger auf den ersten Rang gesetzt wird, sollte es zu finanziellen Schwierigkeiten kommen.

Die Stadt nimmt in den aktuellen Haushalt für die Spiele 65.000 Euro für die Vorfinanzierung, 6000 für Marketing und 20.000 Euro für ein mögliches Defizit auf.

FWG-Sprecher Thomas Schmidt bat noch darum, dass es vor den Festspielen auf jeden Fall noch ein Gespräch geben soll, in dem Verkehrsregelung und mehr besprochen werden. Bürgermeister Uwe Raab (SPD) sagte, dass dies ohnehin seitens der Verwaltung geplant gewesen sei.

Michael Grüner