Stadtrat Pegnitz verabschiedet Isek einstimmig

Regierungsvertreter bezeichnet Konzept als teuerstes, aber umfassendstes - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Nach drei Jahren Vorarbeit hat der Stadtrat am Mittwochabend über die endgültige Beschlussfassung zum Integrierten Stadtentwicklungskonzept (Isek) entschieden. Nach einigen Anpassungen erfolgte der Beschluss einstimmig.

Nur eine Handvoll Ortsspaziergänge waren angedacht, am Ende waren es 43. Die Bürger konnten dabei Anregungen für das Isek loswerden. Unser Bild wurde beim Ortsspaziergang in Leups aufgenommen. © Foto: Archiv/Klaus Trenz



Nur eine Handvoll Ortsspaziergänge waren angedacht, am Ende waren es 43. Die Bürger konnten dabei Anregungen für das Isek loswerden. Unser Bild wurde beim Ortsspaziergang in Leups aufgenommen. Foto: Foto: Archiv/Klaus Trenz



Noch einmal stellte das Büro Klimakom — diesmal Manfred Miosga — das Stadtentwicklungskonzept vor. Auch Günther Neuberger, zuständig für die Städtebauförderung, angesiedelt bei der Regierung von Oberfranken, und der Leiter der Abteilung Land- und Dorfentwicklung, Lothar Winkler vom Amt für Ländliche Entwicklung Bamberg (ALE) waren gekommen.

Neuberger nannte das Isek der Stadt Pegnitz "das Isek der Superlative". Es sei das teuerste, das ihm bekannt sei, seine Erstellung habe am meisten Zeit gebraucht, aber es sei auch das umfassendste. Er sagte: "Das beste Isek nutzt nichts, wenn es in der Schublade verschwindet." Das Konzept sei nicht nur Grundlage, um Fördermittel zu generieren, es sei auch einfach eine gesetzliche Vorgabe — jede Kommune braucht ein Stadtentwicklungskonzept. "Im Wesentlichen ist es eine Bedienungsanleitung, wie Sie die künftigen Aufgaben bewältigen wollen", so Neuberger. Er sehe keine Alternative zum Isek.

Winkler hob hervor, dass die Stadt mit dem Konzept nun ein verschärftes Ortsprofil für einige Ortsteile habe. Die Möglichkeit für das ALE sei nun geschaffen, umfassende Dorferneuerungen einzuleiten.

CSU–Fraktionssprecher Manfred Vetterl schloss sich Neubergers Ausführungen an. Ja, die Erstellung des Isek habe gedauert und ja, es sei sehr teuer gewesen. "Aber für uns dient es als Entscheidungs- und Handlungsgrundlage für die Zukunft." Und weiter: "Wir können uns wiederfinden, auch in den zwölf Aktionsmaßnahmen."

Auf diese Prioritätsmaßnahmen hatten sich Vertreter des Stadtrats während einer Klausurtagung im Februar geeinigt. Sie lauten: Innenentwicklungsmanagement zur Revitalisierung des Leerstands und Aktivierung von Flächenreserven, Bahnhof, sein Umfeld und Anbindung an die Innenstadt, Baumöglichkeiten schaffen, Radwegenetz optimieren, Konzept Freizeitpark Pegnitz, Seenlandschaft beim Cabriosol, Masterplan für Grünflächen in den nördlichen Flussauen und am Schloßberg, Dorferneuerungen Bronn, Willenreuth und Hainbronn, Leerstandsmanagement Einzelhandel, Aufbau eines kommunalen Gebäudemanagements unter energetischen Gesichtspunkten, Baukultur und Corporal Identity Pegnitz, Wirtschaftsreferent.

Thomas Schmidt von der FWG betonte, dass seine Fraktion mehrfach die Kosten und die Zeit kritisiert habe. "Isek war für diverse Punkte eher ein Verhinderungsgrund", sagte er und erwähnte in dem Zusammenhang zum Beispiel die Skateanlage. Deshalb plädierte er dafür, in der Sitzung nicht über die zwölf Prio-Themen abzustimmen, sondern nur über Isek. "Wir stimmen Isek vollumfänglich zu."

Michael Förster (PEG) sagte für seine Fraktion auch klar "Ja" zu Isek. Das Konzept sei für ihn vor allem das der Bürger, die meisten Ideen bei Ortsspaziergängen entstanden. Er wünsche sich allerdings eine Roadmap, bis wann Detailkonzepte zu den zwölf Punkten ausgearbeitet sind. Denn wenn man nicht wisse, welche Maßnahme wie viele koste, bringe man sie nie in den Haushalt ein.

"Alte Kamellen"

Sandra Huber (Die Grünen) war dafür, die zwölf Punkte im Beschlussvorschlag zu belassen. Denn man habe diese diskutiert und festgelegt. "Sonst verzögert sich das wieder." Hans Hümmer (FWG) erwiderte, dass im Zwölf-Punkte-Plan "alte Kamellen" stünden wie die Flussauen, Dorferneuerungen oder Seeflächen.

SPD-Sprecher Jürgen Prinzewoski erklärte, dass seine Fraktion voll hinter dem Beschlussvorschlag stehe. "Besonders stolz macht es mich, dass wir die Bürger mitgenommen haben." Christina Wellhöfer (PEG) wendete sich an Hümmer: "Was hier alles war, das kann gut sein. Aber wir sind jetzt und heute da." Sie drängte auf eine zeit- und realitätsnahe Umsetzung der Maßnahmen. Auf Wellhöfers Aussage erwiderte Hümmer, dass die Maßnahmen nicht umgesetzt wurden, weil damals kein Geld da war. Heute sei die finanzielle Situation noch schlechter. Er stellte den Antrag, den zwölf Punkten das Thema Nahversorgungskonzepte in größeren Ortschaften hinzuzufügen. Dafür stimmten dann auch elf Stadträte, darunter Bürgermeister Uwe Raab. Neun hoben ihre Hand dagegen.

Kilian Dettenhöfer (JL): "Ich sehe Isek nicht als Handlungsauftrag, sondern als Handlungsempfehlung." Er zweifle allerdings an der Repräsentativität des Konzepts — die Beteiligung am Ortsspaziergang in Troschenreuth habe bei einem Prozent gelegen.

Bürgermeister Uwe Raab (SPD) erklärte, dass jeder einzelne Punkt später noch besonderer Beratung bedürfe. Dass ein Zeitablaufplan für die Konzepterstellung der Prio-Punkte erarbeitet wird, griff er im Beschlussvorschlag auf. Isek wurde am Ende einstimmig beschlossen.

LUISA DEGENHARDT