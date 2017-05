Stadtrat Pegnitz will Kompromiss, hält aber an Klage fest

Straßenausbaubeitragssatzung: Regierung von Oberfranken bekräftigt Entscheidung des Landratsamts - vor 0 Minuten

PEGNITZ - Erneut war das Thema Straßenausbaubeitragssatzung (Sabs) auf der Tagesordnung des Stadtrates gestanden: Die Regierung von Oberfranken hatte dem Landratsamt, das die Sabs der Stadt beanstandet hatte, Recht gegeben. Die meisten Räte blieben bei der Abstimmung ihrer Linie treu.

Das Alte Rathaus in Pegnitz. © Ralf Münch



Anfang April hatten elf Räte gegen den Erlass einer neuen, angepassten Satzung wie vom Landratsamt gefordert gestimmt, sieben dafür. Im Anschluss sprachen sich 17 Stadträte für eine Klage und Überprüfung des Bescheids des Landratsamtes aus, einzig Bürgermeister Raab hob seine Hand dagegen. Der Bescheid der Rechtsaufsicht, in dem diese die verabschiedete Satzung der Stadt Pegnitz beanstandet hatte, ging nun zur Überprüfung an die Regierung von Oberfranken. Dort kam man wiederum zum Ergebnis, "dass sich die Beanstandung [. . .] als rechtmäßig erweist", wie die Regierung in einem Schreiben mitteilte. Weiter heißt es: "Die Strabs verletzt in wesentlichen Teilen höherrangiges Recht, ist insoweit rechtswidrig und war daher vom Landratsamt Bayreuth als zuständiger Rechtsaufsichtsbehörde [. . .] zu beanstanden." Die Regierung kommt zu dem Schluss, dass die Beanstandungen des Landratsamtes zutreffend sind.

Werner Mildner trug stellvertretend für Sprecher Jürgen Prinzewoski die Stellungnahme der SPD-Fraktion vor. Darin ruft Prinzewoski dazu auf, die Klage unbedingt zurückzunehmen. "Ansonsten riskieren wir, und nach meiner Meinung werden wir sie auf jeden Fall auch kriegen, die nächste Klatsche vor dem Verwaltungsgericht." Die Pegnitzer Bürger wüssten sehr wohl, dass man versucht habe, mit einer eigenen Satzung die Belastung so gering wie möglich zu halten.

Thomas Schmidt (FWG) sprach sich für seine Fraktion dafür aus, weiter an dem Beschlussvorschlag von Anfang April fest- und damit den Weg der Klage aufrecht zu erhalten. Man wisse nicht, ob die erlassene Satzung nun rechtswidrig gewesen ist oder nicht. Manfred Vetterl, CSU-Fraktionssprecher, schloss sich Schmidt an. "Wir sind grundsätzlich der Meinung, dass eine Mustersatzung keine Rechtsnorm ist. Sie ist ein Muster, an das man sich halten kann", so Vetterl. In Artikel 112 der Gemeindeordnung heiße es, dass die Rechtsaufsichtsbehörde rechtswidrige Beschlüsse beanstanden "kann". "Das ist kein Muss." Er schlug vor, sich erneut intensiv mit dem Landratsamt zu besprechen.

"Recht vor Gericht gesprochen"

Hans Hümmer (FWG) rieb sich an der Ausführung von Werner Mildner, dass die Stadt vor dem Gericht nicht Recht bekomme. "Ich sage aus vielen Erfahrungen hier im Gremium, Recht wird vor Gericht gesprochen und nicht hier vor dem Gremium", so Hümmer. Mildner stimmte Hümmer in dem Punkt zu, meinte aber: "Es ist wohl erlaubt, ein Meinungsbild auszusprechen." Sandra Huber (Bündnis 90/Die Grünen) forderte Beispiele von Hümmer, woraufhin er den Fall Tennert und Klagen wegen abgelaufener Wasserrechtsbescheide anführte.

Michael Förster sprach sich für die PEG-Fraktion ebenfalls dafür aus, die Klage aufrecht zu erhalten. Er wundere sich über die radikale Kehrtwende der SPD, denn die Entscheidung für die Klage sei ein Mehrheitsbeschluss gewesen. Vetterl wollte von Bürgermeister Uwe Raab (SPD) wissen, wie er zum Thema steht. "Ich habe letztes Mal als einziger gegen den Klageweg gestimmt und dafür, der Beanstandung des Landratsamtes zu folgen", so Raab. Damit habe er seine Meinung kund getan. "Aus meiner Warte sind wir in einer rechtlich ausweglosen Position."

Günter Bauer (CSU): "Wir wollten, dass das Landratsamt zum Nachdenken kommt." Raab zeigte sich bereit, in den Beschlussvorschlag mit aufzunehmen, dass man erst die Einigung mit dem Landratsamt sucht, bevor ein Rechtsanwalt mit der Vertretung der Stadt beauftragt wird. Letztlich hoben 13 Räte dafür die Hand, die Klage nicht zurückzunehmen, erneut das Gespräch mit dem Landratsamt zu führen und, falls es keine Einigung gibt, einen Rechtsanwalt mit der Vertretung der Stadt zu beauftragen. Auch Oliver Winkelmaier (SPD) war unter den Befürwortern. Gegen diesen Beschluss stimmten sechs Räte, darunter die übrigen Vertreter der SPD inklusive Bürgermeister Uwe Raab, sowie Sandra Huber.

LUISA DEGENHARDT