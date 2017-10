Stadtrat Pegnitz will sich wieder auf’s Skateboard wagen

PEGNITZ - Der frühere Profiskateboarder Ingo Naschold hat im Stadtrat die Planungen für die Pumptrack- und Skateanlage an der Realschule vorgestellt.

So könnte der Pumptrack in Pegnitz künftig aussehen. Foto: Stadt Pegnitz



Mit Ingo Naschold vom Planungsbüro DSGN Concepts aus Münster hat man sich einen kompetenten Partner ins Boot geholt. Seit fast 30 Jahren fährt der 41-Jährige Skateboard, bis 2003 war er Profi, seit 2005 plant er Skateparks. Für Pegnitz sieht das Planungsbüro je eine Skate- und eine Pumptrackanlage vor, die nicht miteinander verbunden sein sollen. Die Skateanlage soll aus befestigten Flächen — hauptsächlich Beton — und Geländern bestehen. Die höchste Rampe wird etwa einen Meter hoch sein, "für jedes Spektrum ist etwas dabei, für Anfänger und Fortgeschrittene", so Naschold. Eine Aufenthaltsfläche soll als Treffpunkt dienen. Der Pumptrack ist eine "multifunktionale Wellenlandschaft aus Asphalt, befahrbar mit allem, was rollt, durch die Pumpbewegung". Drei Steilkurven sind geplant. Naschold erzählte, dass sich immer mehr Mädels auf solchen Anlagen fänden, besonders seit Longboards populär geworden sind. "Skateanlage und Pumptrack sind ein jugendliches, kindliches und gesellschaftliches Ding", so Naschold.

Kilian Dettenhöfer (JL) stellte klar, dass es sich nicht um ein Projekt handelt, das im Rahmen der Integrierten Stadtentwicklung (Isek) entstanden ist. "Isek gibt nur die Rahmenbedingungen der Finanzierung vor", so Dettenhöfer. Die Verwaltung geht davon aus, dass das Projekt mit 125.000 Euro zubuche schlägt, aber eine Förderung in Höhe von 75.000 Euro winkt. Dettenhöfer betonte, dass die Idee interfraktionell entstanden und von den anderen Fraktionen mitgetragen worden war. "Es ist nicht selbstverständlich, gerade am Radweg so eine tolle Sache zu installieren. Es wird eine Zeit dauern, bis die Akzeptanz da ist. Viele der damaligen Skater dürften jetzt nicht mehr so gelenkig sein", sagte Dettenhöfer und spielte damit auf die Jahre an, die seit der Idee ins Land gegangen sind.

Der FWG-Fraktionsvorsitzende Thomas Schmidt wollte wissen, ob die Pegnitzer Skater in die Planungen eingebunden waren, was Naschold bejahte. "Auch die Feinabstimmung werden wir mit denen noch machen", so Naschold. Oliver Winkelmaier (SPD) gefiel Nascholds Ausführung, dass die Anlage ein Jugendraum im Freien für eine breite Bevölkerungsschicht werden soll. "Wenn das Ding steht, werde ich auch mal wieder das Skateboard aus dem Keller holen", so Winkelmaier. Sandra Huber (Grüne/Unabhängige) wollte wissen, welche Elemente die Aufenthaltsqualität unterstützen. Bänke, so Naschold, ein befestigter Weg dorthin, eine ansprechende Landschaftsgestaltung und Mülleimer.

Christina Wellhöfer (PEG) fragte, wie pflegebedürftig der Beton und der Asphalt seien. Nascholds Antwort: "20 Jahre sollte der Skatepark mindestens halten."

CSU-Fraktionssprecher Manfred Vetterl betonte, dass er gedacht hatte, dass eine große Anlage aus Erde in den Hang hineingebaut wird, anstatt zweier separater. "Anlagen mit Erde sind das pflegeintensivste, das wir machen können", so Naschold. Außerdem sprächen die zwei Anlagen zwei Zielgruppen an.

Am Ende wollte Michael Förster (PEG) wissen, wie schnell die Anlage realisierbar ist, wenn die Behörden mitarbeiten. Die Bauzeit liegt laut Naschold bei zwei bis zweieinhalb Monaten. Doch bevor man mit dem Bau beginnen kann, so Bauamtsleiter Manfred Kohl, müsse man die Planungen für die Radwegeverbindung Hainbronn — Realschule vorantreiben. Die Vorentwurfsplanung wurde einstimmig abgesegnet.

LUISA DEGENHARDT