Stadtrat Pottenstein verabschiedet Sabs

POTTENSTEIN - Wie die Stadt Pegnitz kommt auch die Kommune Pottenstein nicht um den Erlass einer Straßenausbaubeitragssatzung (Sabs) herum. Während man in Pegnitz aber den Weg der Klage beschreitet, fügte man sich am Montag in Pottenstein und erließ eine Mustersatzung, um die Zügel keinesfalls aus der Hand geben zu müssen.

Weil die Straße Am Zeckenstein in Tüchersfeld wegen der Wasserversorgung ohnehin aufgerissen wird, müssten die Bürger für deren Herstellung nicht zahlen. Foto: Archiv/Luisa Degenhardt



In der Sitzung am 28. November hatten sich die Stadträte gegen den Erlass einer Sabs ausgesprochen. Unter anderem, weil die Stadt schon einmal eine hatte, diese abgeschafft und dafür keinen Rüffel vom Landratsamt bekommen hatte. In einem Schreiben hatte das Landratsamt nun die Ersatzvornahme angedroht — was bedeutet, dass die Behörde eine Mustersatzung für die Gemeinde erlässt, wenn sich diese gegen den Erlass sträubt. Mitspracherecht hätte die Stadt dann keines mehr, Änderungen der Satzung gingen nur in Absprache mit dem Landratsamt.

Laut Bürgermeister Stefan Frühbeißer (CWU-UWV) hat Pottenstein keinen Handlungsspielraum, was den Erlass einer Satzung betrifft. "Wir werden verpflichtet tätig zu werden." Laut Frühbeißer sei Gradmesser des Landratsamts für die Anwendung der Sabs, ob eine Gemeinde Schlüsselzuweisungen erhält. Das trifft auf Pottenstein zu. Frühbeißer wies darauf hin, dass in Oberfranken 201 Gemeinden Schlüsselzuweisungen bekommen, dagegen nur neun Orte nicht.

Zwei Möglichkeiten

Er klärte die Stadträte über die verbleibenden Möglichkeiten auf: Das Gremium könne der Beanstandung der Rechtsaufsicht am Landratsamt folgen, den Beschluss aus der früheren Sitzung aufheben und eine Satzung einführen — für diese Variante sprach sich Frühbeißer im Folgenden aus.

"Wir können auch klagen, aber nur mit geringen Erfolgsaussichten", so der Bürgermeister und sprach damit die zweite Variante an. Möglichkeit drei sei, den im November getroffenen Beschluss nicht aufzuheben. "Damit würden wir rechtswidrig handeln." Und damit könne das Landratsamt eine Ersatzvornahme durchführen.

Die Mustersatzung würde die des Bayerischen Gemeindetages sein. Diese beinhaltet laut Frühbeißer auch, dass Beiträge für abgeschlossene Maßnahmen bis 20 Jahre zurück rückwirkend verlangt werden können. "Das wäre für uns verheerend", sagte der Bürgermeister. Und weiter: "Wenn wir das Heft selbst in der Hand behalten, können wir einen höheren Eigenanteil beschließen und damit eine nicht so hohe Belastung für den Bürger."

Sorge unbegründet

Frühbeißer rief die Räte dazu auf, seinem Vorschlag zu folgen und sich für die erste Möglichkeit auszusprechen anstatt nochmals "Schaufensterreden" zu halten. Er fügte hinzu: "Eins ist klar: Die Kommunen werden vermehrt darauf schauen, dass der Landkreis sich strikt an die Gesetze hält."

Man müsse außerdem darüber abstimmen, ob die Beiträge einmalig oder wiederkehrend erhoben werden. Frühbeißer habe mitbekommen, dass es in der Bevölkerung gewisse Befürchtungen wegen der Sabs gebe. Er verwies nach Tüchersfeld, wo Lastwagen die Gemeindeverbindungsstraße Am Zeckenstein kaputt gefahren haben. Wenn die Straße im Zuge der Wasserversorgung aufgerissen wird, dann wird die Straße im selben Zug gleich wiederhergestellt.

Damit müssten die Bürger nicht für die Herstellung der Straße im Zuge der Sabs zahlen. Das gelte immer, wenn eine Maßnahme durch eine andere Maßnahme bedingt sei.

Gleiches Recht für alle?

Nun meldete sich Roland Lang (BU) zu Wort: "Keiner möchte die Sabs haben, aber wir kommen wohl nicht drum herum", fasste er nochmals zusammen. Birgit Haberberger (CSU) schlug andere Töne an: "Ich würde dem Gremium empfehlen, gegen den Bescheid vorzugehen." Es müsse gleiches Recht für alle gelten. "Auch bei geringer Erfolgsaussicht würde ich uns den Gerichtsweg empfehlen." Frühbeißer erwiderte, dass man dann Gefahr laufe, ein Eigentor zu schießen. Denn die Haushaltsgenehmigung sei in Gefahr, wenn man sich nicht dem Willen der Rechtsaufsicht beuge. "Dagegen zu klagen bringt uns nichts."

Ludwig Stiefler (BPU): "Das kleine gallische Dorf in Franken können wir nicht sein. Es wäre eine gute Idee, sich dagegen zu sträuben, aber nicht wenn wir wenig Chancen und keine Handhabe mehr haben." Haberberger meinte, sie habe schon Klagen geführt mit wenig Aussicht, das sei eben so. Maria Dreßel (FWG) betonte, dass es ihr wichtig sei, dass niemand etwas erlasse, "dem wir uns fügen müssen".

Zügel in der Hand behalten

Auch Hans Gmelch (SPD) kündigte an, dem Erlass einer Sabs zuzustimmen. Er hatte zwar damals für die Abschaffung der Sabs gestimmt, doch das Argument, dass die Stadt die Zügel in der Hand behalten könne, überzeugte ihn.

Für eine Klage hoben sich am Ende drei Hände — die von Erwin Sebald (CSU), Birgit Haberberger und Peter Wiegärtner (Junge Liste). Die Mehrheit der Stadträte stimmte aber für einmalige Beiträge, für den Erlass einer Sabs und damit die Aufhebung des Beschlusses vom November. Einzig Haberberger stimmte wiederum dafür, den beanstandeten Beschluss beizubehalten und keine Satzung zu erlassen.

Die Satzung tritt ohne Rückwirkung mit der Bekanntgabe in Kraft.

