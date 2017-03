Stadtrat sieht mehr Potenzial für Hallenbad in Pottenstein

Haushalts-Vorberatungen in Pottenstein — Norbert Hartmann rät dazu, das Thema Juramar perspektivisch aufzugreifen - vor 1 Stunde

POTTENSTEIN - Am Montag hat sich der Haupt- und Finanzausschuss zur ersten Runde der Haushalts-Vorberatungen getroffen. Vorbesprochen wurde der Verwaltungshaushalt. Ein Thema waren dabei die Öffnungszeiten der Cafeteria im Juramar.

Die Stadt rechnet damit, dass im Jahr 2017 rund 45.000 Besucher ins Juramar kommen. Die Einnahmen aus dem Bistro-Verkauf scheinen dagegen gering. © Archiv/Ralf Münch



Die Stadt rechnet damit, dass im Jahr 2017 rund 45.000 Besucher ins Juramar kommen. Die Einnahmen aus dem Bistro-Verkauf scheinen dagegen gering. Foto: Archiv/Ralf Münch



Der Verwaltungshaushalt schließt im Jahr 2017 nach Kalkulationen von Kämmerer Johannes Körber mit einem Volumen von rund zwölf Millionen Euro. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt ist mit rund 980.000 Euro angesetzt. "Eine freie Finanzspanne von knapp um die 300.000 Euro ist für uns durchaus in Ordnung", meinte Bürgermeister Stefan Frühbeißer (CWU-UWV) in der Sitzung. Er sei stolz, dass man in Pottenstein "weit und breit die niedrigsten Hebesätze in Grund- und Gewerbesteuer" habe. Doch das bedeute auch, zu gegebener Zeit eine Anpassung vorzunehmen. Die Schlüsselzuweisungen an die Kommune liegen bei knapp 1,1 Millionen Euro. "Wir sind froh, dass wir in dieser Größenordnung entsprechende Schlüsselzuweisungen bekommen", so der Bürgermeister. Die Kreisumlage wurde um vier Prozent reduziert.

Neue Ausschreibung

Was die Ausgaben für die Graf-Botho-Schule angeht, so sind die Ansätze im Vergleich zu den Vorjahren teils etwas gestiegen. Frühbeißer schlug deshalb vor, die Kosten für die Unterhaltung des Schulgebäudes um 1000 auf 9000 Euro zu senken sowie die Ausgaben für Anschaffungen um 2000 auf 12.000 Euro zu verringern. Weil zum Schuljahr 2017/2018 die Schülerbeförderung neu ausgeschrieben werden muss, erhöhen sich die Kosten dafür. "Ob der Ansatz ausreicht, lässt sich wegen des Schulverbunds Gößweinstein Pottenstein nicht sagen", so Frühbeißer.

Möglicherweise müsse wegen der geplanten Umleitung über den Langen Berg ein weiterer Bus eingesetzt werden. Josef Ringler (CWU-UWV) wollte wissen, wie viele Schüler transportiert werden. "Ein Kleinbus reicht nicht aus", erwiderte Frühbeißer.

Auf für die jüngeren Kinder investriert die Stadt Die Kosten für Kindergärten und Krippe sind mit rund 1,1 Millionen Euro angesetzt. Doch es gibt staatliche Zuschüsse vom Land: Insgesamt 566.000 Euro. Laut Frühbeißer wird der Bedarf an Betreuungsplätzen weiter nach oben gehen.

Frühbeißer schlug außerdem vor, den Ansatz von 30 000 Euro für Unterhaltsmaßnahmen an Gemeindeverbindungsstraßen um 5000 Euro zu reduzieren. "Wir werden zu normalen Unterhaltsmaßnahmen nicht kommen", sagte er und bezog sich damit auf den anstehenden Breitbandausbau. "Wir werden die Maßnahmen auf das Nötigste beschränken, um die Verkehrssicherheit aufrecht zu erhalten." Wie berichtet will die Stadt Unterhaltsmaßnahmen parallel zum Breitbandausbau durchführen. Roland Lang (BU) hielt den ursprünglichen Ansatz ohnehin für recht hoch.

Ziel: Einnahmen steigern

Norbert Hartmann (BPU) wollte wissen, ob es nicht eine Möglichkeit gebe, die Einnahmen der Stadt in Sachen Parkgebühren zu steigern — diese sind für das Jahr 2017 mit 18.000 Euro kalkuliert. Hartmann schlug vor, einen geringfügig Beschäftigten einzusetzen, der Parkscheine kontrolliert. Laut Frühbeißer gibt es mehrere Möglichkeiten der Parküberwachung. Ein geringfügig Beschäftigter schaue bereits, ob Parkscheine in den Autos liegen. Schwarzparker meldet er der Stadt.

Eine Handhabe zu haben würde das Einstellen von Fachpersonal bedeuten, eine kommunale Verkehrsüberwachung sei nicht einträglich. Lang erkundigte sich, ob die Parkgebühren erhöht werden könnten. Ringler erwiderte, dass diese weder zu hoch noch zu niedrig seien. "In Forchheim ist es billiger als bei uns." Frühbeißer sagte zu, das Thema nochmal aufzugreifen.

Was das Juramar angeht, so fiel Hartmann im Haushaltsentwurf die unverhältnismäßige Relation zwischen Einnahmen durch Eintrittsgelder (97.000 Euro) und Gewinn der Cafeteria (rund 30.000 Euro) auf. "Da könnte man noch mehr rausholen", so Hartmann.

Laut Frühbeißer ist das Bistro nicht immer geöffnet. "Auf Dauer ist es schwierig, das wirtschaftlich zu führen." Hartmann riet dazu, das Thema perspektivisch aufzugreifen, "da ist ein Riesenpotenzial". Kämmerer Körber gab zu Bedenken, dass Mehreinnahmen auch mit demselben Personal gestemmt werden müssten, "sonst machst du ein Minus". Auch Frühbeißer sprach sich dafür aus, zu investieren, was das Bistro angeht.

LUISA DEGENHARDT