Stadtverwaltung Auerbach stößt auf Geldquelle

Stellplatz für Wohnmobile wird zu 50 Prozent gefördert — Baubeginn vermutlich im Juli - vor 58 Minuten

AUERBACH - Die Pläne sind ehrgeizig und im Stadtrat längst besprochen. Dennoch ist der ursprünglich anvisierte Baubeginn für neue Wohnmobilstellplätze längst vorbei. Das Projekt verzögert sich aus gutem Grund, denn die Stadt hat eine Fördermöglichkeit gefunden.

Richtig attraktiv ist er nicht mehr, der Wohnmobilstellplatz auf dem Franz-Josef-Strauß-Platz. Wenn alles läuft wie geplant, stehen die neuen Plätze am Behälterweiher ab Herbst zur Verfügung. © Brigitte Grüner



Richtig attraktiv ist er nicht mehr, der Wohnmobilstellplatz auf dem Franz-Josef-Strauß-Platz. Wenn alles läuft wie geplant, stehen die neuen Plätze am Behälterweiher ab Herbst zur Verfügung. Foto: Brigitte Grüner



Ein neuer Wohnmobilstellplatz am Behälterweiher wurde vom Stadtrat schon vor vielen Monaten beschlossen. Da der vorherige Nutzer die von der Stadt angekaufte Fläche allerdings lange nicht frei machte, verzögerte sich das Vorhaben erstmals. Ende Juli 2016 stellten die Amberger em-Architekten einen Entwurf vor, der vom Gremium einmütig befürwortet wurde und baldmöglichst ausgeschrieben sowie umgesetzt werden sollte. Warum ist bis heute nichts geschehen?

"In der Tat wollten wir den Wohnmobilstellplatz schneller umsetzen und bereits am 27. Juli 2016 hat der Stadtrat ,grünes Licht‘ dazu gegeben", erklärt Bürgermeister Joachim Neuß. Im letzten Jahr habe der verspätete Freizug des auf dem Gelände befindlichen Stadelgebäudes die Stadt an einer schnellen Verwirklichung gehindert. Als dies dann erledigt war, stieß die Stadtverwaltung auf eine mögliche Förderkulisse, die es zu klären galt. "Durch diese Förderung erwarten wir einen Zuschuss von etwa 50 Prozent der Investitionssumme von rund 300.000 Euro."

Kein privater Betreiber

Voraussetzung für diese Förderung war allerdings, dass die Stadt europaweit ein so genanntes Interessenbekundungsverfahren durchführt. Dieses musste vorbereitet und im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht werden. Mit dieser Vorgehensweise sollte abgeklärt werden, ob ein privatwirtschaftlicher Betreiber Interesse daran hat, den Stellplatz zu bauen und zu betreiben. "Dieses Verfahren wurde jetzt Ende März abgeschlossen und – wie zu erwarten – hat sich kein solcher Betreiber beworben", so Neuß. Unmittelbar danach habe die Stadtveraltung einen Antrag auf Förderung bei der Regierung gestellt. Der positive Bescheid werde in den nächsten Wochen erwartet. Danach kann die Maßnahme endlich ausgeschrieben werden. Derzeit rechnet der Bürgermeister damit, dass der Stadtrat in seiner Sitzung am 21. Juni die Vergabe beschließen kann. Die Baumaßnahmen selbst könnten dann ab Juli anlaufen. Neuß geht von einer Realisierung innerhalb von etwa drei Monaten aus.

Bis dahin müssen Urlauber oder Durchreisende mit Wohnmobil notgedrungen mit einem Standplatz am Rande des Franz-Josef-Strauß-Platzes vorlieb nehmen. "Selbstverständlich steht dieser Platz weiterhin zur Verfügung, aber wir wissen natürlich, dass er nichts anderes bietet als eine ebene Fläche, um dort mal eine Nacht im Wohnmobil zu verbringen."

Die geplanten neuen Stellplätze werden um einiges komfortabler sein. Vorgesehen sind ein Stromanschluss und die Möglichkeit, Frischwasser zu tanken. Auch an eine Entsorgungsmöglichkeit wird gedacht.

BRIGITTE GRÜNER