Stalker drohte: "Tina, morgen bist Du tot!"

Erinnerungen an ein Treffen mit der Dschungelcamp-Kandidatin vor nunmehr gut 40 Jahren - vor 4 Stunden

PEGNITZ - Tina York? Wer ist das denn eigentlich, wundern sich derzeit bundesweit die Hochglanzmagazine vor der neuen Staffel des RTL-Dschungelcamps über eine 63-jährige Teilnehmerin. Fragt doch einfach den NN-Bauern-Redakteur, ist da der Schriftführer aus dem "Räuberstübl" geneigt zu antworten. Dem hat das Schlagersternchen vor fast 45 Jahren in ihrem Hotelzimmer in Warmensteinach ihr Herz ausgeschüttet.

Kaum einer der vielen Fans, die damals das Gastspiel von Tina York im "Treffpunkt zum Hans" besucht haben, hat 1974 der Sängerin die Angst angemerkt, in der sie seit Wochen lebte. Keiner wusste, was sie Stunden vorher dem "Räuberstübl"-Reporter im Stil ihres damaligen Hits "Ich lasse mir das Singen nicht verbieten" gebeichtet hatte.

Liebesbriefe und Anrufe

Seit Wochen wurde sie von einem jungen Kölner belästigt und verfolgt. Als sie auf seine Liebesbriefe und Telefonanrufe nicht reagierte, fand sie einen Zettel an ihrem Briefkasten: "Tina, morgen bist Du tot!"

Begonnen hatte alles mit der ZDF-Hitparade. Über die eingeblendete Autogrammadresse von Tina suchte der glühende Verehrer, der sich in Anlehnung an den Fernsehhelden Jason King Jason Caine nannte, die Nähe zum Star. Er schrieb Briefe in Serie, rief pausenlos an, verfolgte sie durch die Stadt und tauchte sogar vor ihrer Wohnung auf. Er gab unzählige Telegramme auf, fälschlicherweise unterzeichnet mit dem Namen von Hardy Rodenstock, dem damaligen Lebensgefährten des Schlagerstars. Die Oberpostdirektion kam ihm auf die Schliche und verrechnete um die 3000 Mark an Gebühren.

Keller unter Wasser gesetzt

Damit nicht genug: Der Stalker verfasste Bombendrohungen, setzte den Keller der York’schen Wohnung unter Wasser, alarmierte Polizei oder Krankenwagen und bedrohte die Redaktion des Kölner Expreß, der ebenfalls über den Fall berichtete, mit Waffengewalt. Hardy Rodenstock, ein Musikverleger und später ein berühmter Wein-Experte, kritisierte im fernen Warmensteinach die Untätigkeit der Polizei: "Was muss denn noch alles passieren, bis dieser Spinner endlich dingfest gemacht wird?"

Der York-Auftritt im Fichtelgebirge verlief dann doch ruhig, Rodenstock und der Reporter überlebten die Stalker-Story genauso wie die Sängerin. Tina York machte kurz darauf noch einmal Schlagzeilen, als sie 1976 beim deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest teilnahm, aber nur den letzten Platz belegte. Danach allerdings ist es um sie ruhig geworden.

Warum im Dschungelcamp?

Warum sich ihre Schwester jetzt das Dschungelcamp antue, wurde ihre ältere Schwester, der Schlagerstar Mary Roos, dieser Tage in einer Talk-Show gefragt. Ihre Antwort war ehrlich: "Weil sie in so kurzer Zeit nirgendwo anders so viel Geld verdienen kann." Schließlich ist von 100 000 Euro die Rede. Vielleicht kurbelt die Fernseh-Präsenz aber auch den Verkauf ihrer neuen CD an, die just in diesen Tagen auf den Markt kommt.

Würmer und Kakerlaken

Falls Tina York aber die Würmer und Kakerlaken im Busch nicht erträgt, darf sie gerne mit der Parole "Holt mich hier raus, ich bin ein Star" wieder anrufen. Dann treffen wir uns diesmal nicht in Warmensteinach, sondern im "Räuberstübl".

RICHARD REINL