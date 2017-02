Stand der Angeklagte zu Unrecht vor Bayreuther Gericht?

BAYREUTH - Am Donnerstag musste sich ein 24-Jähriger aus dem südlichen Landkreis Bayreuth wegen Körperverletzung vor dem Amtsgericht verantworten. Ihm wurde vorgeworfen, dass er in einer Bar in der Bayreuther Innenstadt eine Glasflasche warf und mit dieser eine junge Frau traf. Mit dem hinzugekommenen Freund der Frau war er dann noch in eine Schlägerei geraten.

Der Angeklagte sagte in seiner Aussage, dass er nach einem Volksfestbesuch mit seiner Freundin noch in die Bar ging.

Dort unterhielt er sich mit zwei anderen Gästen. Nach einer seiner Meinung nach spaßigen Aussage über Schwule wurde er plötzlich geschubst. „Ich schubste zurück und der Mann fiel wahrscheinlich auf das Mädchen“, erklärte er Richter Stefan Käsbohrer. Der Beschuldigte mutmaßte weiter, dass die Geschädigte dadurch ihr eigenes Glas ins Gesicht bekam. Er selbst hatte kein Glas oder eine Flasche in der Hand: „Ich habe nie eine Flasche auf jemanden geworfen“, sagte er. Richter Käsbohrer fand es komisch, dass das Mädchen nicht ausgesagt hatte, dass es ihr eigenes Glas war. „Das müsste sie eigentlich wissen.“

Sie kam dann auch gleich als Zeugin zu Wort. Sie stand an der Bar und bemerkte eine Diskussion. Als sie sich umdrehte, habe sie ein Glas ins Gesicht bekommen. Auf die Frage des Richters, von wem das Glas gekommen war, antwortete die junge Frau, dass es der Angeklagte war. Sie habe das gesehen.

Widersprüchliche Aussagen

Im Anschluss fragten Staatsanwaltschaft und Rechtsanwalt nochmals detailliert nach, denn die Aussagen waren sehr widersprüchlich. Der zweite Zeuge, der Freund der Geschädigten, sollte Licht ins Dunkel bringen. Aber er hatte den Vorfall nicht selbst gesehen. Er kam später zu seiner Freundin und die berichtete ihm von dem Vorfall. „Daraufhin habe ich ihn geschlagen“, sagte er. Der Angeklagte zog ihm daraufhin die Kapuze seines Pullovers übers Gesicht und schlug zurück. „Kann es sein, dass der Angeklagte zu Unrecht beschuldigt wird?“, fragte der Richter. Der Zeuge antwortete, dass er ihn nur vor seiner Freundin hatte stehen sehen. Die nächste Zeugin war die damalige Freundin des Beschuldigten. Ihre Aussage unterschied sich von den anderen: Sie sah ihren Exfreund mit zwei Personen sprechen, diese wurden böse und fingen an, ihn zu schubsen. „Dann flog eine Flasche“, sagte sie aus.

Danach kamen noch ein Polizist und ein Security-Mann in den Zeugenstand. Beide betreuten die Verletzte nach dem Vorfall, konnten aber direkt dazu nichts sagen. Die Schlägerei der beiden Kontrahenten bestätigten sie.

Da die Körperverletzung mit dem Glas oder der Flasche nicht nachgewiesen werden konnte, nahm Richter Käsbohrer sie aus der Anklage raus. Dann blieb nur noch die Schlägerei und die Sachbeschädigung des Pullovers. Der Zeuge war auch deswegen angeklagt, sein Verfahren wurde eingestellt. Richter und Staatsanwalt waren sich darin einig, auch dieses Verfahren einzustellen gegen eine Geldauflage von 600 Euro.

