Star-Dirigent rüffelt in der Semper-Oper Festgäste

Dr. Winfried Stöcker feierte in Dresden 70. Geburtstag und Firmenjubiläum mit Wagner-Oper - 03.03.2017 18:26 Uhr

PEGNITZ/DRESDEN - In diesen Monaten feiern zahlreiche Persönlichkeiten der Nachkriegsgeneration ihren 70. Geburtstag, auf ganz unterschiedliche Art. Die einen liebäugeln mit dem Rücktritt von ihren Ämtern, andere planen noch ehrgeizige Projekte. Für die ausgefallenste Feier und die fettesten Schlagzeilen aber sorgte wieder einmal Professor Dr. Winfried Stöcker.

Feierte in Dresden das 30-jährige Bestehen seiner Firma Euroimmun und seinen 70. Geburtstag: Dr. Winfried sStöcker. © Foto: dpa



Feierte in Dresden das 30-jährige Bestehen seiner Firma Euroimmun und seinen 70. Geburtstag: Dr. Winfried sStöcker. Foto: Foto: dpa



"Was kostet die Welt", scheint ein Motto des in Pegnitz aufgewachsenen Chefs der Firma Euroimmun zu sein. Er baut nicht nur sein Unternehmen auf Weltniveau aus, er kaufte auch das schönste Kaufhaus des Ostens in Görlitz, wertet Baggerseen in der Lausitz zu Naherholungsgebieten auf, riss sich jüngst den mehrfach insolventen Flughafen Lübeck unter den Nagel und träumt schon von einer eigenen Fluglinie.

Als bekennender Wagner-Fan wollte er seinen Angestellten nun zum 30-jährigen Firmenjubiläum und zum eigenen 70. Geburtstag etwas Besonderes bieten, versammelte sie in Dresden und buchte die Premiere der neu inszenierten Oper "Siegfried" aus dem "Ring des Nibelungen" in der Semper-Oper mit keinem Geringeren als Christian Thielemann am Dirigentenpult.

Ob die Gäste das nicht zu schätzen wussten oder ob im Umfeld vielleicht zu freigiebig gefeiert wurde? Jedenfalls war es von Anfang an unruhig im Saal, wie die Sächsische Zeitung meldet: "Einige fanden ihre Plätze nicht, andere standen ewig in den Reihen. Noch schlimmer nach der ersten Pause: Das Saallicht war schon aus, da kamen glucksend immer noch welche herein.

Längst wollte Thielemann das ungewöhnlich ruhige Vorspiel zum zweiten Teil beginnen, aber es wurde nicht still. Ein Raunen schwebte über dem Parkett. Der Chefdirigent, die Hände schon zum Einsatz vor dem Körper, ließ sie sinken, drehte sich im Graben zum Publikum und bat eindringlich um Ruhe. Erst dann legte seine Sächsische Staatskapelle los. Die Unruhe nach der zweiten Pause war noch größer. Doch Thielemann überging es, weil das Vorspiel zum letzten Teil dynamischer und kraftvoller ist. Er übertönte quasi die Störer."

Stöcker, der auch zu den Förderern der Bayreuther Festspiele zählt, hätte eigentlich wissen müssen, dass "Siegfried" als das heikelste, komplexeste und beim Publikum am wenigsten geschätzte Stück der "Ring"-Tetralogie zählt. Fünf Stunden Wagner bei einer Geburtstagsfeier sind da ein gewagtes Unterfangen, selbst wenn eine exzellente Besetzung auf der Bühne steht. Letzteres wenigstens erkannten schließlich auch die "Störer" an, als sie in den lang andauernden Jubel einstimmten.

Als PPP-Investor abgesprungen

Für die Pegnitzer, die das Geschehen wie immer interessiert aus der Ferne beobachteten, war dies wieder einmal Anlass zur Frage, warum es eigentlich vor einigen Jahren nicht gelungen ist, Stöcker als Investor in seine alte Heimat zu locken. Bekanntlich hatte er auf eigenes Risiko schon damit begonnen, das leer stehende Pflaums Posthotel vor dem Verfall zu retten.

Hier hätte er sich viel Ärger ersparen können. Er hätte seine Gäste in dem von ihm sanierten PPP unterbringen und sie zu kurzweiligeren Faust- und Muffel-Festspielen auf dem Schlossberg einladen können.

Sein neues Forschungszentrum hätte er statt in Sachsen auf der für eine Kaserne reservierte Steinplatte am Zipser Berg bauen können und auch einen Flugplatz neben dem Firmengelände hätte er zur Verfügung gehabt. Im Gegensatz zum Airport in Lübeck starten hier sogar ab und zu Flugzeuge.

ISI REINL