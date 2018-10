Starker Jahrgang verlässt die Auerbacher Realschule

Insgessamt 28 von 62 Absolventen machen ihren Abschluss mit einer Eins vor dem Komma — Geschenke - 20.07.2018 21:09 Uhr

AUERBACH - Ein Jahrgang mit herausragenden Prüfungsergebnissen wurde am Freitag in der Realschule verabschiedet. Von 62 Schülern in drei 10. Klassen erreichten 24 Mädchen und vier Jungen einen sehr guten Notenschnitt mit einer Eins vor dem Komma.

Für sehr gute Leistungen und einer Eins vor dem Komma wurden 28 Absolventen der Auerbacher Realschule ausgezeichnet. Mit im Bild sind (v.l.) Bürgermeister Joachim Neuß und Direktorin Schwester Lioba Endres sowie (v.r.) Landrat Richard Reisinger und Elternbeiratsvorsitzender Markus Weber. © Foto: Brigitte Grüner



248 Prüfungsarbeiten seien korrigiert worden, darunter ein Fünftel mit der Note 1, sagte Direktorin Schwester Lioba Endres mit Stolz auf ihre Lehrkräfte. Außergewöhnlich gut war die Klasse 10 C, die als Kernfach Französisch hat. Der Notendurchschnitt der gesamten Klasse hatte eine Eins vor dem Komma. Herausragend war das Ergebnis von Laura Heindl aus Kirchenthumbach und Verena Schuster aus Edelsfeld. Beide schaffte die Mittlere Reife mit einem Traumdurchschnitt von 1,0. Heinl durfte auch den Saint-Exupéry-Preis in Empfang nehmen. Mit 1,09 nur unwesentlich schlechter waren die Noten von Tamara Reisner (Kirchenthumbach). Ausgezeichnet wurden auch: Anja Kassner (1,18, Edelsfeld), Ida Beck (1,25, Michelfeld), Lorena Kohl (1,27, Michelfeld), Selina Meisel (1,27, Auerbach), Carina Engelhardt (1,33, Welluck), Sina Melchner (1,36, Kirchenthumbach), Lucia Bauer (1,42, Ernstfeld), Marie Seitz (1,45, Kirchenthumbach), Sebastian Pirner (1,5 Funkenreuth), Miriam Schröck (1,5, König- stein), Laura Hagenburger (1,64), Eva Pilhofer (1,64), Hannah Beck (1,67), Selina Lier (1,73), Sophia Trautner (1,75), Anna-Sophie Vizethum (1,75), Marey Dehling (1,82), Lucia Fischer (1,82), Natalie Bär (1,83), Simon Götz (1,83), Emely Kramer (1,91), Raffael Kurz (1,91), Anna-Lena Scharrer (1,91), Simon Merkl (1,92) und Laura Scholz (1,92).

Zwölf Wochen Entspannung

"Die Realschule hat euch gewiss grundsätzlich gut getan", meinte Landrat Richard Reisinger, der die Freude über den Abschied von der Schule natürlich auch verstand. Wehmut werde sich spätestens beim ersten Klassentreffen einstellen oder beim Gedanken an zwölf Wochen Entspannung im Jahr. "Die gibt es nur in der Schule, deshalb war ich auch gerne Lehrer", sagte Reisinger mit einem Augenzwinkern. Der Landrat gratulierte namens des Zweckverbandes zur bestandenen Mittleren Reife und wünschte alles Gute für den weiteren Lebensweg.

"Ist Schule ein überholtes Modell?" fragte sich Bürgermeister Joachim Neuß. Heutzutage helfen doch diverse Apps, Video-Filme auf Youtube, Online-Übersetzer und Nachschlagewerke im Internet in allen Lebenslagen. Doch gerade um richtig recherchieren zu können, brauche es eine gute Wissensbasis, die in der Schule vermittelt wird. "Ihr habt gelernt zu denken. Nutzt euer Wissen!" sagte der Rathaus-Chef.

Namens des Elternbeirats gratulierte der Vorsitzende Markus Weber, der mit viel Humor aus der Abschlusszeitung zitierte. Er würdigte die Leistungs- und Werte-Erziehung in der Realschule. Für die Absolventen hatte der Elternbeirat Fototassen mit Klassenbild und Präsente für die Besten dabei.

Leitbild mit drei Säulen

Direktorin Schwester Lioba Endres stellte das im vergangenen Schuljahr im Schulforum ausformulierte Leitbild der Schule in den Mittelpunkt ihrer Rede. Es basiere auf drei Säulen: Tradition, Person und Leistung. Sie erinnerte an die Gründung der Schule durch die Schulschwestern im Jahr 1954. Der Mittlere Bildungsabschluss und der christliche Kern seien geblieben auch wenn sich vieles verändert habe. Gerne gab Schwester Lioba den Absolventen gute Ratschläge mit auf den Lebensweg: "Vergesst eure Wurzeln nicht! Tragt in euch weiter, was wertvoll ist! Begegnet ausnahmslos jedem mit Respekt und Verständnis! Hört nicht auf, an eurem Mensch-Sein zu arbeiten!" Zusammen mit den Klassenleiterinnen Rosemarie Ertl (10 A), Katja Mandel (10 B) und Annerose Hahn (10 C) überreichte die Direktorin die ersehnten Abschlusszeugnisse.

Neben dem Chor unter Leitung von Karin Eichinger wurde die Entlassfeier auch von einem Querflötenduett (Romy Laus und Chiara Tschirner) und Schlagzeuger Valentin Weber musikalisch gestaltet. Noemi Fortune intonierte "The Show" von Lenka Kripac und bekam ebenso viel Applaus wie Vanessa Späthe, die das Adele-Lied "Hello" zu Gehör brachte.

Namens der Schüler blickten Marey Dehling (10 A) und Yannick Gutte (10 B) auf die Realschulzeit zurück. Vieles bleibe ihnen neben Klassenfahrten und gemeinsamen Erlebnissen in Erinnerung. Dazu zähle auch die wohl einzigartige Tatsache, dass in der Realschule jeder jeden kennt. Ein herzliches Dankeschön galt den Klassenleiterinnen. Für alle Lehrer gab es zum Abschied Blumen. Viele Ehrengäste waren der Einladung zur Entlassfeier gefolgt.

BRIGITTE GRÜNER