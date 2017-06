"Starkregen, Zecken und unzureichende sanitäre Anlagen"

PEGNITZ - Die Tage bis zum Waldstock-Festival sind gezählt. Um die Vorfreude noch ein wenig anzukurbeln, stellen die Nordbayerischen Nachrichten in einer Mini-Serie die lokalen Bands vor, auf die sich die Festivalfans am 7. und 8. Juli am Schloßberg freuen können. Im dritten Teil der Serie "Waldstock-Lokalhelden" stellen wir die Nürnberger Rocker Heim vor. Im Interview erzählt Bandmitglied Florian Bauer mit einem Augenzwinkern, welche drei Dinge bei einem Festival unverzichtbar sind.

Die Band Heim aus Nürnberg: Von links Gitarrist und Bassist Florian Bauer, Sänger, Bassist und Gitarrist Denny Thasler sowie Trommler Michael Shihrer. Foto: Rudi Wisard



Warum wollt ihr gerade bei Waldstock spielen?

Flo Bauer: Wir waren in den letzten Jahren zweimal zu Gast auf dem Waldstock. Hat uns von den Örtlichkeiten und den Bands immer ganz gut gefallen. Darum haben wir uns auch über die Einladung gefreut.

Wie würdet ihr eure Musik in wenigen Worten beschreiben?

Bauer: Stumpf.

Was reizt euch mehr — große oder kleine Bühnen?

Bauer: Macht keinen Unterschied. Ist beides nicht besonders reizvoll. Aber auf kleinen Bühnen fühlt man sich wahrscheinlich weniger unwohl.

Wie wurdet ihr aufmerksam aufs Waldstock-Festival?

Bauer: Wir gehen halt als Zuhörer zu einem Festival, wenn dort Bands spielen, die einem gefallen.

Warum sollten die Besucher euer Konzert auf keinen Fall verpassen?

Bauer: Es gibt keinen gesonderten Grund, wieso man unser Konzert nicht verpassen sollte. Wer keine Lust hat sollte was anderes machen.

Seit wann gibt es eure Band?

Bauer: Ende 2014.

Was macht für euch den Charme von Festivals wie Waldstock aus?

Bauer: Die Örtlichkeiten beim Waldstock, also am Berghang im Wald, sind sicherlich eine Besonderheit.

Wie festivalerfahren seid ihr?

Bauer: Nicht festivalerfahren. Wir spielen dieses Jahr einige Festivals, dann kann ich nächstes Jahr eventuell mehr dazu sagen. Aber momentan sind wir da noch unerfahren.

Zu guter Letzt: Drei Dinge, die bei jedem Festival unabdingbar sind?

Bauer: Starkregen, Zecken und unzureichende sanitäre Anlagen.

Interview: LUISA DEGENHARDT