Stau auf A9: Betonmischer bei Bayreuth umgekippt

Aufräumarbeiten dauern laut Polizei noch bis in die Abendstunden - vor 1 Stunde

BAYREUTH - Am Dienstagnachmittag ist auf der A9 bei Bayreuth ein Betonmischer umgekippt. Der Verkehr staut sich kilometerlang. Die Aufräumarbeiten dauern wohl noch bis in die Abendstunden.

Der Betonmischer kippte gegen 14.25 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache auf der A9 in Richtung München zwischen dem Bindlacher Berg und der Ausfahrt Bayreuth-Nord um. Der Fahrer wurde leicht verletzt.

Die Autobahn musste von der Polizei zeitweise komplett gesperrt werden. Der Verkehr staut sich deshalb bis zum Autobahnkreuz Bayreuth/Kulmbach. Laut Polizei kam es in Folge des Unfalls am Stauende zu mehreren Auffahrunfällen. Die Aufräumarbeiten dauern laut den Einsatzkräften wohl noch bis in die Abendstunden. Zwei Autokräne bergen den Betonmischer.

