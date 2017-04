Stau auf A9: Region wird vom Schneechaos heimgesucht

Glätte und Schnee sorgen für zahlreiche Verkehrsbehinderungen - vor 2 Stunden

PEGNITZ - Der Wintereinbruch mitten im Frühling hat die Menschen in Bayern am Dienstag kalt erwischt. Schnee und Glätte sorgten zum Start in die Arbeitswoche für zahlreiche Verkehrsbehinderungen. Auf der A9 bei Pegnitz ging am Dienstagvormittag teilweise gar nichts mehr.

Auf der A9 zwischen Bayreuth und Pegnitz stauten sich am Dienstagvormittag die Lkw. © News5



Auf der A9 zwischen Bayreuth und Pegnitz stauten sich am Dienstagvormittag die Lkw. Foto: News5



Von Frühling war am Dienstag weit und breit nichts zu spüren: Vielerorts fiel Schnee. Eisig kalt war es auf Deutschlands höchstem Berg: Auf der 2962 Meter hohen Zugspitze wurden am Dienstagmorgen minus 15 Grad gemessen. Besonders auf der Autobahn 9 in Oberfranken hatten Verkehrsteilnehmer mit widrigen Straßenverhältnissen zu kämpfen; an Steigungen stellten sich dort mehrere Lastwagen quer und verursachten lange Staus.

Besonders schlimm betroffen ist die Autobahn zwischen Bayreuth und Pegnitz, dort waren am Dienstagmorgen innerhalb kurzer Zeit mehrere Zentimeter Schnee gefallen. Da die Räumdienste vor Ort nicht mehr hinterherkamen und viele Autofahrer bereits die Sommerreifen aufgezogen haben, kam es zu einem ordentlichen Chaos.

Pünktlich zur Arbeit kommen, war am Morgen also nicht: Auf beiden Fahrtrichtungen bildeten sich etwa 20 Kilometer Stau.

Bilderstrecke zum Thema Frieren im Frühling: Schneegestöber auf Bayerns Straßen Ob per Zug, Auto, Fahrrad oder zu Fuß - Schnee und Graupel haben die Menschen in Bayern am ersten Arbeitstag nach Ostern eiskalt überrascht. Auf der A9 kamen die Räumdienste teilweise nicht mehr hinterher und die aufgezogenen Sommerreifen erleichterten das Spiel mit der Glätte nicht unbedingt.



Auch in den kommenden Tagen soll es im Freistaat winterlich bleiben. Bis einschließlich Freitagmorgen muss mit Nachtfrost gerechnet werden, verrät der Wetterdienst von nordbayern.de. Die kälteste Nacht wird voraussichtlich die zum Freitag sein, örtlich mit mäßigem Frost unter -5 Grad.

Aber schön sieht es irgendwie schon aus, wenn die bunten Blumen noch mit einer dünnen weißen Schneeglasur überzogen werden. Uns haben allerhand tolle Bilder aus der nordbayerischen Region erreicht:

Bilderstrecke zum Thema Schnee zu Ostern: Franken wird in weißes Kleid getaucht In einigen Teilen Frankens wurden die ehrgeizigen Ostereiersucher vom Winter überrascht. Neuschnee hat die bunten Eier und zarten Frühlingsblumen mit einer weißen Decke zugedeckt. Wir haben die Bilder aus Bamberg, Forchheim, Pegnitz und Co.



jm/dpa