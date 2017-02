Staunen über die "wunderbare Brotvermehrung" beim Etat

Landkreis senkt Umlage um vier Punkte — Gemeinden sparen dadurch insgesamt rund 3,5 Millionen Euro - vor 1 Stunde

BAYREUTH - Hat es im Landkreis Bayreuth eine wunderbare Brotvermehrung gegeben, fragte FWG-Sprecher Hans Hümmer in der Debatte über den Kreisetat 2017 in Anlehnung an eine Geschichte aus der Bibel. Der Hintergrund: Wurde vor einem Jahr noch erbittert um einen halben Punkt Kreisumlage gestritten, so wurde sie heuer gleich um vier Punkte gesenkt, was den Kommunen 3,5 Millionen Euro sparen hilft. Unter solchen Voraussetzungen verlief die Diskussion so harmonisch wie schon seit Jahren nicht mehr.

Als Lektor der Kirchengemeinde in Trockau kennt sich Hans Hümmer mit Bibelzitaten aus.



Dies freute auch CSU-Sprecher Günter Dörfler, der die Kommunalfreundlichkeit des Etatentwurfs lobte. Die Entlastung für die Kommunen gehe einher mit einer weiteren Schuldenreduzierung und dies trotz eines Investitionsvolumens von rund 60 Millionen Euro in den vergangenen zehn Jahren. Eine wichtige Rolle spielen seiner Meinung nach die Stabilisierungshilfen für die finanziell klammen Gemeinden, seien doch hier knapp 45 Prozent der staatlichen Mittel nach Oberfranken geflossen, neun Millionen Euro an 14 Kommunen im Landkreis.

Für die SPD sprach Sonja Wagner von einer weiterhin finanziell angespannten Lage im Landkreis, die aber nur zum Teil hausgemacht sei. Die Finanzausstattung für die Aufgaben von Landkreis und Gemeinden sei weiter unzureichend. Zu kritisieren seien immer neue Anforderungen, für die aber staatliche Zuwendungen oft nur unzureichend und auch noch verzögert fließen. Der Landkreis selbst sei in den vergangenen Jahren in keinem Sonderförderprogramm berücksichtigt worden. Unter dem Strich sei eine Neuordnung des Gemeindefinanzsystems deshalb dringend nötig.

Sparen, nicht kaputt machen

Bei weiter steigenden Ausgaben müsse stetig nach Einsparpotenzialen gesucht werden, ohne sich allerdings "kaputtzusparen". Vor allem die Personalkosten müssten immer wieder auf den Prüfstand gestellt werden.

Die eingangs gestellte Frage nach der Brotvermehrung sah Hans Hümmer (FWG) genauso wenig zutreffend wie das Gleichnis vom Zöllner Zachäus, denn der habe zu viel eingehobene Steuern vierfach zurückgegeben, der Landkreis aktuell aber nur die Hälfte. Trotzdem sei dies ein weiser Entschluss, der in den Gemeinden Investitionen in Höhe von 15 Millionen Euro auslösen könne, wenn dazu noch Zuschüsse klug eingesetzt würden.

Trotz der damit verbundenen allgemeinen Zufriedenheit seien für die Zukunft Veränderungen unabdingbar, sei doch immer noch kein ausgeprägter Sparwille erkennbar. Hümmer kritisierte die Personalkostensteigerungen durch immer neue Koordinatoren sowie die Weigerung des Freistaats, den Landkreis für die geleistete Schulsozialarbeit zu entschädigen. Auch Hochglanzkompendien wie das 80 000 Euro teure Klimaschutzkonzept, in dem von 500 Seiten 50 falsch gewesen seien, müssten auf den Prüfstand. Zu denken geben müsse auch eine Verdoppelung des Finanzbedarfs bei der Therme Obernsees, der Hotelfachschule und der Seilbahn im Fichtelgebirge seit 2010. Generell müsse in München gefordert werden, endlich für gleiche Lebensverhältnisse im Freistaat zu sorgen.

Karl Lappe (WG) freute sich über das "Tröpfchen Wein im Wasser", auch wenn dies noch nicht einmal eine Schorle ergebe. Zu hinterfragen sei die Personalmehrung um über 50 Personen oder eine ganze Busladung in den vergangenen zehn Jahren. Hier sei insbesondere die Beteiligung an Projekten und Studien zu prüfen, etwa dann, wenn beim Leader-Programm die Personalkosten ähnlich hoch ausfallen wie die Fördersumme. Anzustreben sei vielmehr, wichtige Investitionen mit einer schlanken Verwaltung umzusetzen.

Georg Röhm freute sich, dass die von der Jungen Liste (JL) beantragte Einführung einer gelben Wertstofftonne zum 1. Januar 2018 in greifbare Nähe gerückt sei. Ähnliche Anstrengungen seien beim Ausbau der Elektromobilität und der Breitbandversorgung nötig. Wenn sich der Landkreis heuer erstmals offiziell am autofreien Sonntag in der Fränkischen Schweiz beteilige, so sei dies ein Schritt hin zu mehr Familienfreundlichkeit. Für die Zukunft fordert die JL eine Bewerbung für eine kleine Gartenschau.

Manfred Neumeister (Bündnis 90/Die Grünen) befasste sich mit der Flüchtlingsproblematik, bei der viele Ängste geschürt würden, obwohl deren Anteil an der Gesamtbevölkerung aktuell gerade einmal 0,5 Prozent ausmache. Dank zollte er den vielen ehrenamtlichen Helfern und Unterstützern. Man müsse vielmehr mit den unterschiedlichen Voraussetzungen leben und mit dem vorhandenen Geld auskommen. Wenn jetzt vom Kreis Millionen zurückgegeben würden, so sei allein der Bürger der Nutznießer.

Hermann Hiery (FDP) nannte die Konfrontation im letzten Jahr weder sinnvoll noch zielführend, auch wenn die "Wadlbeißereigenschaften" des einen oder anderen Kreisrats den Kommunen nun doch zum Wohl gereichen würden. Diese hätten nun wieder mehr Luft zum Atmen. Verständnis hatte er dafür, dass sich ein Landrat mitunter gegen Widerstände durchsetzen müsse. Generell brauche der Landkreis mehr "Regierung" mit Weitsicht und Leitlinien. Man müsse auch über ein Investitionsprogramm für benachteiligte Gebiete nachdenken.

RICHARD REINL