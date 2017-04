Stefan Reinfelder folgt auf Helmut Graf

Der Nachrücker für den Stadtrat aus den Reihen der FWG ist bereits bestimmt - vor 53 Minuten

PEGNITZ - Helmut Graf legt sein Stadtratsmandat nieder, Dr. Stefan Reinfelder beerbt ihn.

Stefan Reinfelder wird Helmut Graf im Stadtrat beerben. © Foto: NN



Stefan Reinfelder wird Helmut Graf im Stadtrat beerben. Foto: Foto: NN



Alles andere als glücklich über den Rückzug von Helmut Graf ist FWG-Fraktionssprecher Thomas Schmidt. Graf verkörpert aus seiner Sicht den "elder statesman, als solcher war er extrem wichtig für die Stadtratsarbeit". Zum einen wegen seiner großen Erfahrung als Kommunalpolitiker und als langjähriger Zweiter Bürgermeister. Zum anderen wegen seiner ruhigen, gelassenen Art, mit der er auch eine gewisse Autorität ausstrahlte, so Schmidt.

Auch wenn Graf vor allem Altersgründe für seinen Schritt nennt – Schmidt erkennt durchaus auch ganz persönliche Motive: "Er wurde in den letzten Jahren mehrfach öffentlich vom Bürgermeister gemaßregelt, das hat ihn schwer getroffen, das hat ihm weh getan." Erster Nachrücker nach dem Ergebnis der Kommunalwahlen 2014 wäre Ernst Steinmüller. Dieser verzichtet jedoch auf das Mandat, weil er – wie Helmut Graf auch – jüngeren FWGlern Platz machen will. Und so wird der nächste auf der Liste Helmut Graf beerben: der Zahnarzt Dr. Stefan Reinfelder. Für Schmidt ein richtiges Zeichen: "Wir wollen uns damit zukunftsträchtig aufstellen."

sbr