Stefan Reinfelder im Stadtrat Pegnitz vereidigt

Der Zahnarzt rückt in der FWG-Fraktion für Helmut Graf nach - vor 1 Stunde

Wechsel in der FWG-Stadtratsfraktion: Dr. Stefan Reinfelder (52) rückte für Helmut Graf nach, der Ende April aus dem Stadtrat ausgeschieden war.

Bürgermeister Uwe Raab (r.) vereidigt Dr. Stefan Reinfelder (l.). © Foto: Ralf Münch



Bürgermeister Uwe Raab (SPD) vereidigte Reinfelder (l.) am Donnerstag zu Beginn der Stadtratssitzung. Erster Nachrücker wäre Dr. Ernst Steinmüller gewesen, doch dieser verzichtete – wie berichtet – auf das Mandat, weil er jüngeren FWGlern Platz machen will.

Reinfelder ist in Pegnitz aufgewachsen. Nach dem Abitur 1984 am Gymnasium studierte er in Erlangen Zahnmedizin. 1993 übernahm er die Praxis Sellmann in Pegnitz und verlegte diese 1994 in den Böllgraben. Reinfelder ist verheiratet und Vater eines Sohnes.

Der begeisterte Tennisspieler wurde sogar auf deutschen Ranglisten geführt; er leitete von 1997 bis 2012 den Tennisclub Schwarz-Weiß Pegnitz.

hjs