"Stehe heute noch bei jedem Gewitter auf"

Monika Hartmann erinnert sich an die Katastrophennacht - Dank an die hilfreichen Nachbarn - vor 1 Stunde

WAISCHENFELD - "Bei jedem Gewitter stehe ich auf, erst am Mittwoch wieder." Auch 25 Jahre nach dem Jahrhundert-Unwetter sitzt der Schock bei Monika Hartmann noch tief, obwohl ihr Anwesen am Kaulberg inzwischen so geschützt ist, dass nach Menschen-Ermessen nichts mehr passieren kann.

Das Bad der Familie Hartmann war mit Schlamm und Schotter zugeschüttet. © Richard Reinl



Es war zum Erbarmen, wie sich das Haus der Familie Hartmann nach dem Wolkenbruch im Jahr 1992 präsentierte: Die Küche war völlig demoliert, die Möbel von der Wand gerissen, im Wohnzimmer lag die Leder-Sitzgarnitur kreuz und quer übereinander, die Badwanne war voller Schlamm und nebenan türmte sich meterhoch der Schotter aus dem Straßenunterbau.

Allein das hätte schön für einen Nervenzusammenbruch gereicht, doch es kam noch schlimmer: Die Versicherung verweigerte jeglichen Schadenersatz, weil das Wasser nicht durch das Dach, sondern durch die Fenster in das Haus eingedrungen war. "Wir hatten keine Elementarversicherung", erinnert sich Monika Hartmann.

Dabei war der Schaden immens: Nicht nur die Möbel mussten komplett ersetzt werden, vielmehr war das ganze untere Stockwerk so durchnässt, dass überall der Putz abgeschlagen und neu aufgebracht werden musste. Es stank fürchterlich.

Ihr vor drei Jahren verstorbener Mann hat viel in Eigenregie erneuert. Lob zollt die Witwe auch der Stadtverwaltung, den tollen Nachbarn, die nach Kräften geholfen hätten und vor allem der Johannischen Kirche in Eichenbirkig, die stets mit ihren großen Fahrzeugen zur Stelle gewesen sei.

Betonmauer schützt

Heute sei das schmucke Heim vor solchen Naturgewalten viel besser geschützt: Wo früher nach starken Regenfällen immer das Wasser auf das Grundstück "geschossen" ist, hält jetzt eine Betonmauer die Fluten ab, zudem sind heute die Fenster, die damals keinerlei Widerstand leisten konnten, mit Panzerglas versehen. Und es wurde die Versicherung gewechselt.

Wenn Monika Hartmann heute Berichte von Unwettern im Fernsehen sieht, kochen die Erinnerungen immer wieder hoch. Trost schöpft sie daraus, dass viele dabei noch Schlimmeres erleiden, wenn sie ihre Häuser oder gar ihre Angehörigen verlieren. So ist sie froh, dass die Katastrophe 1992 in Waischenfeld ohne Personenschaden abgegangen ist: "Mein Schwiegersohn ist damals gerade von Hollfeld heimgefahren, wo es keinen Tropfen geregnet hat. Gott sei Dank hat er in der stockdunklen Nacht rechtzeitig erkannt, dass bei uns plötzlich keine Straße mehr da war."

