Stehende Ovationen bei Weihnachtskonzert in Trockau

St.-Thomas-Chors unter Leitung von Ottmar Schmitt begeistert Publikum in vollbesetzter Kirche - vor 1 Stunde

TROCKAU - "Musik ist meine Passion", so beschrieb der Leiter des St.-Thomas-Chors Trockau, Ottmar Schmitt, zurecht seine Leidenschaft, die Stücke für das traditionelle Konzert am 26. Dezember selbst auszuwählen. Auch in diesem Jahr war es den Sängern und Sängerinnen sowie den Musikern an den Instrumenten gelungen, über eine Stunde auf professionellem Niveau das Publikum zu unterhalten.

Der Chor und die Musiker an den Instrumenten sorgten mit ihrem über einstündigen Konzert für stehende Ovationen des Publikums. © Foto: Rosi Thiem



Der Chor und die Musiker an den Instrumenten sorgten mit ihrem über einstündigen Konzert für stehende Ovationen des Publikums. Foto: Foto: Rosi Thiem



Schon zu Beginn des Konzertes versprach Pfarrer Josef Hell dem Publikum im vollbesetzten Gotteshaus einen musikalischen Hochgenuss. Er lobte, dass Dirigent Ottmar Schmitt und alle Chormitglieder an einem Strang ziehen. Das Weihnachtskonzert erfolgte am zweiten Weihnachtsfeiertag zum zehnten Mal in Folge in Trockau. Mit einem Offertorium pro omni tempore von Johann Baptist Schiedermayr eröffnete der Chor majestätisch.

An der Orgel begleitete Ludwig Schmitt perfekt, ebenso Tatjana Hubert am Violoncello, Jürgen Hiltl am Kontrabass und Johannes Schmitt an den Pauken. Es folgte "Der Friedensfürst", ein festliches Weihnachtsstück aus dem Banat, der Heimat von Pfarrer Hell.

Anschließend eroberten die Trompeten von Manuel und Norbert Lodes den feierlichen Anlass und gaben dem Instrumentalstück von Francesco Manfredini ein Strahlen. Es folgte Benedictus aus der Missa Sancti Joannis de Deo, eine liebevolle Musik von Joseph Haydn.

Als Sopran begeistert

Als Sopran begeisterte erneut Christel Schmitt und Kathrin Neuber an der Oboe. Frieda Neubauer, Irene Münch, Anna Hösl, Erwin Hahner, John Wittmann und Kristian Cvecek zauberten mit ihren Violinen.

Das Publikum konnte sich entspannt zurücklehnen und die Reihe der musikalischen Köstlichkeiten genießen. So auch ein Weihnachtslied von Ignaz Reimann und die Hirtenkantate von Michael Haydn. Der Leiter des St.-Thomas-Chores wählte heuer auch einen zeitgenössischen Komponisten aus, den Engländer Colin Mawby, mit der Pastoralmesse in G: Kyrie — Gloria — Sanctus — Benedictus und Agnus Die. Sopran, Chor, Orchester und Orgel ließen den Musikraum schweben.

Gewaltig und dominant

Stimmgewaltig und dominant folgte das Graduale zum Hochfest Epiphanias (Dreikönigstag) Omnes de Saba venient von Joseph Eybler.

Mit einem gemeinsamen "O du fröhliche...," endete der stimmungsvolle Abend und die Besucher dankten lange mit Applaus im Stehen.

Ottmar Schmitt denkt oft an das Wort des Hl. Augustinus, der sagte: "Nur wer selber brennt, kann andere entzünden." Davon ist Schmitt überzeugt.

Im nächsten Jahr feiert der Chor sein 30-jähriges Bestehen. Schmitt war Gründungsmitglied. Im nächsten Jahr besuchen die Chorfreunde aus Assisi den fränkischen Chor. Schmitt freut sich schon auf das Wiedersehen.

Schmitt lobte auch seine Mannschaft, die fleißig jeden Montag zum Proben kommt. Zwei Drittel der Musiker sind Berufsmusiker aus der Region, aber auch aus Regensburg und Kronach.

Neulinge willkommen

Der erfolgreiche Chor ist dagegen ein Laienchor mit Sängern der Region aus allen Berufsschichten. Im Chor sind alle Altersgruppen vertreten. Vor einem Konzert, so Ottmar Schmitt, kann es auch einmal zu Zusatzproben kommen. Für neue Sänger, in allen Stimmlagen, ist sein Chor immer offen. Geprobt wird jeden Montag um 19.30 Uhr im Pfarrzentrum in Trockau.

ROSI THIEM