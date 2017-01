Stehender Applaus für bravouröse Bläser

Konzert des Ensembles „Clarino Consort“ überzeugte durchwegs und hätte mehr Zuhörer verdient gehabt - vor 6 Stunden

AUERBACH - Wer skeptisch war, ob sechs Bläser und ein Paukist die ganze Stadtpfarrkirche mit ihrer Musik erfüllen können, weiß seit Samstagabend: Das funktioniert. Und wie! Stehend zollten die rund 120 Besucher dem Ensemble „Clarino Consort“ unter der Leitung von Michael Lindner Beifall.

Eine überzeugende Leistung bot das Ensemble „Clarino Consort“ am Samstagabend in der Auerbacher Stadtpfarrkirche. Die circa 120 Zuhörer bekamen reine Trompetenklänge und ein gekonnt einsetzendes Paukenspiel zu hören. © Foto: Brigitte Grüner



„Heute war ich doch etwas aufgeregt“, gestand der 15-jährige Maximilian Winter aus Ranna nach dem Konzert. Der Mittelschüler war wie berichtet bereits am vergangenen Wochenende mit der Gruppe aufgetreten, doch vor heimischem Publikum sei es schon noch mal etwas anderes, sagt Winter. Eingerahmt wurde das Sextett von den studierten Trompetern Michael Lindner aus Eckersdorf und Rene Pascal Bauer aus Mehlmeisel. Während Lindner nahezu unbewegt blieb und nur die Finger auf den Ventilen tanzen ließ, ging Bauer mit dem ganzen Oberkörper mit.

Bei allen Trompetern fiel ihr unaufgeregtes, scheinbar unangestrengtes Musizieren auf. Auch die schwierigen hohen Töne erklangen, wie wenn das die leichteste Übung der Welt wäre. Die Schlussakkorde verhallten harmonisch und wohltönend. Viel Übungsfleiß und langjährige Erfahrung stecken hinter einer solchen Leistung.

Dezent unterstützte Klaus Rosner an den Pauken die Bläser. Auf seinen Instrumenten stand nicht umsonst „majestic“, denn auch die Leistung dieses Berufsmusikers war herausragend. An der Marimba zeigte er sich als Meister ganz leiser Töne und steigerte die Intensität der Stücke spielend: In jeder Hand zwei Schlägel wirbelte er mal langsam, mal flott über die Stäbe dieses außergewöhnlichen Instruments.

Stäbe spontan ausgewählt

Rosner hat schon öfter bei den Neujahreskonzerten von Michael Lindner musiziert, berichtete der Konnersreuther später. Erst beim Einspielen in St. Johannes hätte er entschieden, welche seiner Schlägel er benutzen würde. „Das hängt von der Raumgröße und der Temperatur ab. In einer Kirche benutze ich eher weichere Klangstäbe.“

Thema des Konzerts war „Festliche Bläsermusik aus dem Barock“. Und so spielten die sieben Musiker die „Aria per il Balletto a Cavallo“ von Johann Heinrich Schmelzer, die „Feuerwerksmusik“ mit ihrer bekannten Ouvertüre, die es später nochmal als Zugabe zu hören gab, und eine Suite aus der „Wassermusik“ (beide von Georg Friedrich Händel). Zudem erklang die „English Suite“ von Jeremiah Clarke mit dem beliebten „Prince of Denmark’s March“. Eines war am Ende des Abends sicher: Das Konzert hätte weitaus mehr Besucher verdient gehabt.

BRIGITTE GRÜNER