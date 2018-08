Steingarten in Auerbach ist ein echter Augenschmaus

Die Auerbacher Familie Friedl trägt die vielfältigen Bestandteile dafür bei ihren Urlauben zusammen - vor 31 Minuten

AUERBACH - Steingarten ist nicht gleich Steingarten. Jener von der Familie von Roland und Beate Friedl am Galgenberg in Auerbach ist ein Spiegelbild vieler Urlaubsreisen. In den Vorgarten sind viele Fundstücke von Reisen integriert.

Der Steingarten der Familie Friedl in Auerbach zieht viele Blicke interessierter Spaziergänger an. Dessen Bestandteile wurden auch in Urlauben sorgfältig zusammen getragen. Mit im Bild Beate Friedl. © Sabine Rühl



Der Steingarten der Familie Friedl in Auerbach zieht viele Blicke interessierter Spaziergänger an. Dessen Bestandteile wurden auch in Urlauben sorgfältig zusammen getragen. Mit im Bild Beate Friedl. Foto: Sabine Rühl



Die Gestaltung des Steingartens ist ein schöner Hingucker, auch für die Passanten im Vorbeigehen. Beate Friedl erzählte auf Anfrage die Geschichte dieses Blickfangs im Eingangsbereich des Wohnhauses. Vor 22 Jahren wurde von den Friedls zunächst ein bunter Bauerngarten angelegt. Da sich dieser im Laufe der Zeit als zu pflegeintensiv herausstellte, kam die Umstrukturierung zum auf Folie angelegten Steingarten.

"Nach meiner Zeichnung wurde die Idee mit Hilfe der Firma Gradl, die als Augenweide zunächst einen großen Steinbrocken im Areal platzierte, realisiert. Auf diesem wächst nun Steinwurz." Die Gärtnerei Roßbacher pflanzte dann Enzian und Edelweiß sowie einen japanischen Zwergahorn an. Ein ungeschriebenes Gesetz, wonach man nach Geburt des ersten Sohnes einen Baum pflanzen sollte, setzten die Friedls in Form eines Nadelbaumes um. Dieser wuchs dann aber zu schnell und schluckte zu viel Licht.

"Also kam der Tannenbaum raus, neue Erde und Steine drauf. Um die Steinwüste zu beleben, kamen Metalldekorationen vom Schwager wie der Metallstern und die kreierte Weltkugel im Sonnensystem aus der Werkstatt von Simone Ixmann hinzu."

Beate Friedls Hobby ist "Steine sammeln". Beim Urlaub in den Bergen hat sie ihre Augen auf dem Boden und finde immer etwas Neues für den eigenen Steingarten. Ein großer Ast, der am Strand in Sizilien lag, wurde der Länge nach im Wohnwagen heimtransportiert und ziert nun die Fläche.

Zahlreiche Andenken aus Urlauben sind nun im Steingarten daheim — wie Steine vom Vesuv, Lavasteine aus Neapel, Steine aus England von der Kreideküste, Fundstücke aus der Karibik von Santa Lucia, Kreidesplitter von der Insel Rügen und grünfarbene Steine aus Mexiko, wo der Ehemann beruflich beschäftigt war.

Die Friedls reisen bald nach Lefkas in Griechenland. Sie werden auch dort mit offenen Augen nach Treibholz suchen. Der im Steingarten integrierte Efeubaum erhält in der Weihnachtszeit eine Lichterkette.

Beate Friedl ist auch ein wenig stolz auf den Gartenteich. Dieser ist ein weiterer attraktiver Blickfang. © Sabine Rühl



Beate Friedl ist auch ein wenig stolz auf den Gartenteich. Dieser ist ein weiterer attraktiver Blickfang. Foto: Sabine Rühl



Das Faible für Steine scheint in den Genen zu liegen. Sohn Mario ist stolz auf seine Vitrinensammlung. Sein Opa Richard Reisner hat eine ansehnliche Sammlung von Erzsteinen, die während seines Berufslebens in den Gruben Maffei und Leonie zusammen getragen wurden.

Sohn Mario hat auch den Gartenteich der Friedls neu angelegt. Am Ufer fühlen sich eine Libelle und Spinne aus Stahl sehr wohl. Der ältere Sohn Julian promoviert in Pharmazie in Innsbruck. Auch dort wird bei Besuchen Ausschau nach Zuwachs für den Steingarten gehalten.

SABINE RÜHL