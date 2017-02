Steinschlag bei Neuhaus/Pegnitz

Durch Regenfälle hatten sich am Steilhang Felsbrocken gelöst, Staatsstraße gesperrt - vor 2 Minuten

NEUHAUS/PEGNITZ - Die Feuerwehr Neuhaus wurde am Samstagabend kurz nach 21 Uhr zu einer „kleinen technischen Hilfeleistung“ an das Ortsende der Marktgemeinde in Richtung Rothenbruck gerufen.

Möglicherweise durch vorangegangenes Tauwetter und starke Regenfälle hatten sich am dortigen Steilhang mehrere Steine und Felsbrocken gelöst und waren auf die vorbeiführende Staatsstraße gestürzt. Dabei wurde ein PKW aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach leicht beschädigt, der Fahrer konnte jedoch nach kurzer Überprüfung seine Fahrt fortsetzen.

Die alarmierte Feuerwehr Neuhaus mit vier Fahrzeugen und zahlreichen Einsatzkräften leuchtete die Gefahrenstelle aus, räumte rasch das lose Geröll beiseite und reinigte die Fahrbahn. Der Verkehr musste für eine Stunde über Finstermühle umgeleitet werden. Neben Einsatzleiter FF-Kommandant Thomas Kulacz war auch zweiter Bürgermeister Hans Liehmann vor Ort.

fu

Mail an die Redaktion