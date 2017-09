Stelen an Weidenkirche in Plech sind fertig

Studenten aus verschiedenen Ländern waren fleißig - vor 52 Minuten

PLECH - Gute Taten können auch im Verborgenen stattfinden", hat Wladimir aus Serbien auf eine der drei Stelen geritzt, die vor der Weidenkirche in Plech am Freitag ganz offiziell enthüllt worden sind.

Drei filigrane Stelen mit Aphorismen zum Frieden zieren den Weg zur Weidenkirche in Plech. Die Sprüche sind Gedanken der acht Studenten des diesjährigen internationalen Workcamps. © Klaus Trenz



Der Spruch, den der Student als Teilnehmer des internationalen Workcamps in Plech und Betzenstein sich ausgesucht hat, könnte auch auf die ganze Aktion übertragen werden. Sprüche und Aphorismen in mehreren Sprachen zieren die drei Stelen aus Plexiglas und Sicherheitsglas, die der Münzinghof in schlichte Metallrahmen gefasst hat. Die Sprüche sind ins Deutsche übersetzt worden. Darüber hinaus findet man Schriftzeichen, Symbole und Zeichnungen. Alles von Menschen, die teils mehrere tausend Kilometer von Plech entfernt zu Hause sind und zwei Wochen lang in Plech und Betzenstein teils schwer gearbeitet haben.

Die Aktion, die sich Pfarrer Christoph Weißmann als Beiwerk für die Weidenkirche ausgedacht hat und für die er Betzensteiner Künstlerin Kerstin Kassel und die Betreuerin der jungen Leute für Plech, zweite Bürgermeisterin Renate Pickelmann umgehend gewinnen konnte, sollte eines verdeutlichen: Menschen in aller Welt wünschen sich Frieden. So wie Naomi und Natsuko aus Japen: "Ich hoffe, dass die Menschen in der ganzen Welt in Frieden leben können". Oder wie Mikita aus der Ukraine, der schreibt: "Zusammen können wir den Frieden erreichen. Großzügigkeit, Vertrauen, Liebe, Freundschaft, Frieden, Hilfe."

Die jungen Leute haben es vorgemacht: Zwei Wochen lang lebten Menschen verschiedener Nationen und Religionen friedlich miteinander und haben gemeinsam etwas geschaffen. Für zwei Gemeinden, die sie vielleicht nie mehr wieder in ihrem Leben wiedersehen werden.

Renate Pickelmann hat die jungen Menschen in ihr Herz geschlossen, wie schon die Gruppe, die vor zwei Jahren in Plech werkelte. Es sei sehr bewegend gewesen, wie sie von den jungen Leuten so zu sagen als Ersatzmutter regelrecht geherzt wurde. Ob sie für die Betreuung und Organisation für ein Workcamp in zwei Jahren wieder zur Verfügung steht, ließ sie offen: "Es ist aufregend, kostet Zeit und Kraft, aber es ist schön und hat sich gelohnt."

KLAUS TRENZ