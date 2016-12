Stephan Potzler aus Kühlenfels: Ein weihnachtliches Hobby

Kühlenfelser ist begeisterter Krippenbauer — Freunde und Bekannte freuen sich an besonderen Anlässen über seine Werke

KÜHLENFELS - Im Advent bereitet sich die Christenheit auf die Geburt Jesu vor. In dieser staaden Zeit ist es für Stephan Potzler besonders schön, sich in seinen Hobbykeller zurückzuziehen. Denn dort kann er seine zahlreichen Maschinen einsetzen und adventliche oder weihnachtliche Artikel gestalten. Kleine und große Engel, Sterne oder Kerzen entstehen. Er liebt sein Hobby.

Besonders stolz ist der Kühlenfelser Stephan Potzler auf seine „persönliche Lieblingskrippe“. Diese stellt er allerdings nicht in jedem Jahr auf. Foto: Eva Böhm



Seine persönliche Lieblingskrippe steht auf der überdachten Terrasse. Das liebste Stück stellt er allerdings nicht jedes Jahr auf. In diesem Jahr sammelte er mit seiner Frau Berta besonders schöne Zweige und Moose, um das Umfeld der Krippe rustikal zu gestalten.

Diese Holzfiguren dafür fertigte er aus Holzbohlen; die Figuren werden ausgesägt, poliert und eingeölt, teils verwendet er verschiedene Holzarten und mischt diese. Die Anregung für seine Figuren holte er sich im Schwarzwald. Zuhause dann arbeitete er die Darstellungen aus dem Gedächtnis nach.

Natürliche Materialien

Hobbybastler Stephan Potzler stellt selbst besondere Krippen her. Foto: Eva Böhm



Maria, Josef und das Jesuskind sind zusammen mit dem Ochsen und Esel zu sehen, echtes Heu und Stroh bildet den duftenden Rahmen, gar nichts Künstliches findet sich an der Krippe. Sie ist einen Meter breit, etwa zwei Meter hoch und 70 Zentimeter tief. Kleine Lichter schaffen eine heimelige Stimmung.

Vor einigen Jahren besuchte Potzler einen Krippenbaukurs. Da er bereits einige Krippen besaß, regte der Kursleiter an, doch eine Krippe in orientalischem Stil anzufertigen. Dies passte gut, denn als Potzler 1996 eine Pilgerreise ins Heilige Land unternahm, Bethlehem und Jerusalem besuchte, kaufte er dort Krippenfiguren aus Olivenholz.

Für ihn ist das Krippenbauen ein reines Hobby. In seinem Freundes- und Bekanntenkreis freuen sich die Leute immer, wenn sie zu einem besonderen Anlass eine derartig schöne Figur geschenkt bekommen.

„Ich war als Kind schon sehr religiös“, sagt Potzler, er habe bereits als Jugendlicher Andachten in der Kühlenfelser Kirche gehalten. Aufgrund seiner früheren Berufstätigkeit als Meßner ist ihm die Beschäftigung mit christlichen Symbolen keineswegs fremd „und mir bringt das tiefe Freude“. In den Jahren von 2001 bis 2007, seiner letzten beruflichen Station, arbeitete er in der Pfarrei St. Otto in Lauf, außerdem hatte er während seiner gesamten beruflichen Arbeit als Außendienstmitarbeiter der Steyler Missionare immer viel mit Priestern zu tun.

EVA BÖHM