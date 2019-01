"Sternchen-Regen" bei der Pegnitzer Polizei

Polizei-Präsident Alfons Schieder beförderte Pegnitzer Beamte - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Der 1. Februar wird bei einigen Beamten der Polizeiinspektion Pegnitz zu einem Freudentag, denn sie werden vom oberfränkischen Polizeipräsidenten, Alfons Schieder, befördert und erhalten ob ihrer Leistungen „ein Sternchen mehr“.

Nach der Überreichung der Urkunden (v. l. ) Benedikt Meixner, Dienststellen-Leiter Roland Schmitt, Petra Wickles, Personalrätin Andrea Lutz und Andreas Guck. © Polizei



Nach der Überreichung der Urkunden (v. l. ) Benedikt Meixner, Dienststellen-Leiter Roland Schmitt, Petra Wickles, Personalrätin Andrea Lutz und Andreas Guck. Foto: Polizei



Dienststellenleiter Roland Schmitt freute sich darüber, dem Streifenbeamten Benedikt Meixner die Ernennungsurkunde zum Polizeihauptmeister aushändigen zu können. Die Jugendkontaktbeamtin der Polizeiinspektion Pegnitz, Petra Wickles, hatte zwar schon den Dienstrang einer Polizeihauptmeisterin, wird jedoch zeitgleich in das Amt einer Polizeihauptmeisterin mit Amtszulage eingeführt, was zu ein paar Euro mehr Gehalt im Portemonnaie führt. Petra Wickles leistet hauptsächlich in der Ermittlungsgruppe der Polizeiinspektion Pegnitz Dienst.

Der dritte im Bunde ist Dienstgruppenleiter Polizeioberkommissar Andreas Guck, der derzeit als Leiter Ermittlungsdienst eingesetzt wird. Guck wird mit Wirkung vom 1. Februar 2019 zum Polizeihauptkommissar ernannt und trägt damit künftig drei silberne Sterne auf seiner Uniform.

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde im Kreis der Kollegen wurden die entsprechenden Ernennungs- und Beförderungsurkunden übergeben.

Hier geht es zu allen Polizeimeldungen des Tages.