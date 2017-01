Sternsinger in Pegnitz: Bei klirrender Kälte unterwegs

30 Kinder und zwölf Betreuer laufen von Haus zu Haus — Auch Evangelische dabei

PEGNITZ - Sich für zwei Tage wie ein König fühlen, mit Krone und buntem Gewand – das können die Sternsinger, die am 6. und 7. Januar von Haus zu Haus ziehen. So gar nicht königlich ist in diesem Jahr die Kälte, der die Kinder und die Betreuer acht Stunden täglich ausgesetzt sind.

NN-Mitarbeiterin Annika Braun (links) wird in diesem Jahr zusammen mit Jana (Mitte) und Lena (rechts) bei der Sternsingeraktion in Pegnitz mitlaufen und den Lesern anschließend darüber berichten. © Klaus Trenz



Es läuft gerade die Gewänderausgabe für die Sternsingeraktion, alle Kinder und einige Eltern sitzen im katholischen Pfarrzentrum Herz-Jesu und hören zu, was die Chef-Organisatorin Gabi Weih zu sagen hat. Die 53-Jährige weiß, wie sie mit den Kindern umgehen muss, denn sie organisiert seit 15 Jahren die Sternsingeraktion in der Pfarrgemeinde.

Ihr zur Seite steht Julian Hochgesang. Der 22-Jährige war selbst als König und drei Jahre lang als Betreuer unterwegs. Als einer von zwei Chauffeuren fährt der junge Mann die Sternsinger zu ihren Einsatzorten und holt sie zum Essen und Aufwärmen ab. Er hat die Liste der Gruppen vor sich liegen und erklärt das System. „Wir haben Pegnitz und Umgebung in sechzehn Gebiete aufgeteilt und zehn Gruppen. Je nachdem, wie groß die eingeteilten Gebiete sind, laufen die Gruppen auch zwei Teilstücke ab.“

Ab Oktober fängt Gabi Weih mit der Organisation an. „Im Prinzip gehen die ganzen Weihnachtsferien drauf, weil ich meinen Plan mindestens dreimal komplett umschmeißen muss“, sagt sie. Weih ruft bei den meisten persönlich an, ob sie wieder mitmachen wollen, oder hört sich bei den Kommunionkindern und Ministranten um, wer Lust hat mitzuwirken.

Sie braucht nicht nur Kinder und Betreuer, sondern auch Küchenhilfen, Kuchenbäcker und Fahrer, denn die Sternsinger sind bis zu acht Stunden am Tag in der Kälte unterwegs, um für einen guten Zweck zu sammeln. Rund 10.000 Euro kommen jährlich zusammen. Die 53-Jährige ist stolz: „Das ist eine tolle Gemeinschaft hier, da herrscht großer Zusammenhalt.“ Weil sich die Kinder untereinander kennen und schon viele Jahre mitmachen. So entsteht ein fester Stamm, auf den sie immer zurückgreifen kann. Sie plagen aber auch Sorgen. „Wir haben nicht so viel Zulauf. Es beteiligen sich immer weniger. Und wenn die fest eingeplanten Kinder eventuell nicht mehr mitmachen, haben wir ein Nachwuchsproblem.“

Deshalb ist Weih immer froh, wenn sie neue Gesichter sieht – nach der Konfession wird keiner gefragt. Über 50 Leute sind dieses Jahr beteiligt, darunter auch ein paar evangelische. Aufgeregt ist die 53-Jährige trotz ihrer Erfahrung jedes Mal. „Es ist eine ungeheure Anspannung bis der erste Tag vorbei ist, weil immer etwas schieflaufen und jemand krank werden kann. Da muss ich dann alles nochmal umschmeißen.“

Gemeinsam mit Freunden durch die Straßen zu ziehen – das macht Lena großen Spaß. Die 14-Jährige ist seit vier Jahren Königin und will weiterhin mitlaufen – auch als Betreuerin. Ihr schönster Moment bisher? „Da gibt es ganz viele! Wenn wir Menschen besuchen, die sich riesig freuen, auf die Sternsinger gewartet haben und uns zu einem Tee einladen. Oder wenn wir Süßigkeiten bekommen.“

Das sei aber nicht das Wichtigste für sie, das Sammeln für den guten Zweck und die Gemeinschaft stünden im Vordergrund. In Lenas Gruppe läuft ihre Freundin Jana mit. Die 14-Jährige ist ebenfalls dabei, seit sie zehn Jahre alt ist. Jana ist wie Lena als Ministrantin in der katholischen Jugend aktiv, so ist sie auf das Sternsingen gekommen. „Wir müssen früh aufstehen, aber das machen wir für einen guten Zweck gerne.“ Um 8.15 Uhr geht es an beiden Tagen los, bis 18 Uhr sind die Könige unterwegs.

Es sind auch einige Jungs am Start, so wie Leon (11) und Alexander (13). Leon läuft heuer zum sechsten Mal mit. Aufgeregt ist er nicht mehr, das Sternsingen ist für ihn zur Routine geworden. „Ich mache aus Tradition mit, weil es für einen guten Zweck ist und wegen der Süßigkeiten“, sagt er.

Alexander hat auch schon schlechte Erfahrungen gemacht: „Eine Oma hat uns einfach die Tür vor der Nase zugeschlagen.“ Dennoch macht es ihm Spaß, „Segen und Freude ins Haus zu bringen“. Die Kälte kann ihm nichts anhaben: Er zieht einfach fünf Schichten unter sein Gewand. Auch wenn dieses Jahr eisige Kälte herrscht. „Notfalls können hier alle während des Mittagessens mit Strümpfen laufen und wir stellen derweil die Schuhe unter die Heizung“, sagt die Chef-Organisatorin. Ein bisschen königlich werden sie heuer dann doch behandelt, die drei Weisen aus dem Morgenland.

