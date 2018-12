"Sternstunden" für Pegnitzer Hotelfachschüler

Team aus Pegnitz bewirtete auch in diesem Jahr die geladenen Gäste bei Benefizgala des BR - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Seit einer Reihe von Jahren ist spätestens Anfang Dezember an der Hotelfachschule Pegnitz die Vorfreude auf den Sternstunden-Tag zu spüren. Auf Einladung des Dehoga Bayern und des Bayerischen Rundfunks konnten auch in diesem Jahr sieben Hotelfachschüler ihr Können bei der großen Benefizgala unter Beweis stellen.

Sie haben gut lächeln: das Team der Hotelfachschule Pegnitz bei der Nürnberger „Sternstunden-Gala“ zusammen mit der Leiterin des BR-Studios Franken, Kathrin Degmaier (rechts). Foto: HFS



Gemeinsam mit bekannten Sterneköchen wie Alexander Herrmann und Maximilian Moser aus Starnberg, einem Team von Alfons Schubeck, dem Nürnberger Lehrieder-Catering und anderen verwöhnten die Hotelfachschülerinnen und -schüler die geladenen Gäste beim VIP-Empfang nach der "Sternstunden-Gala" in Nürnberg, die in diesem Jahr mit dem flankierenden Sternstunden-Tag die Rekord-Spendensumme von fast 9,3 MIllionen Euro verzeichnete.

Nach Abstimmung der Menükarte durch den stellvertretenden Pegnitzer Hotelfachschul-Leiter Hermann Liebert verfeinerten und variierten die Fachschüler im Vorfeld des großen Tages wochenlang ihre Rezepturen und ihre Anrichteweise.

Qualität und Präzision

In bemerkenswerter Qualität und Präzision wurden jeweils 300 Portionen zweier Hauptgänge präsentiert: "Sou Vide" gegarter Lachs auf Fenchel-Paprika-Salat, gewürzt mit Orangensalz sowie rosa gebratene Entenbrust mit süß-saurem Blaukraut, Kresse und Pflaumen-Gel wurden mit viel guter Laune den Ehrengästen der "Sternstunden-Gala" angeboten. Als Dessert wurde Panacotta aus Cerealien, Hagebutte und Schokolade gereicht.

Die Begeisterung der Gäste für die angebotenen Speisen der Pegnitzer Schülerinnen und Schüler war so groß, dass schon nach relativ kurzer Zeit der Großteil der Speisen aufgegessen war und das Team am Ende alles "ausverkauft" melden konnten. Die Hotelfachschüler waren zu Recht stolz und glücklich angesichts der überaus positiven Resonanz der Gäste in Nürnberg. Parallel zum Einsatz der Köche haben Schüler und Lehrkräfte der Pegnitzer Fachschulen auch in diesem Jahr einen stattlichen Geldbetrag eingesammelt und am Sternstunden-Tag als Spende an den gemeinnützigen Verein Sternstunden e.V. eingezahlt.

