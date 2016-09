Stierberg: Bauern löschen brennendes Stoppelfeld mit Güllefässern

Landwirt unaufmerksam: Flammen greifen von Strohballen auf benachbarte Fläche über - vor 1 Stunde

STIERBERG/PLECH - Gleich zwei Einsätze hatte die Feuerwehr Plech zu Beginn der Woche hintereinander: Bei dem einen brannte ein Stoppelfeld, beim anderen war der neue Verkehrssicherungsanhänger erstmals im Einsatz.

Mit Güllefässern kamen Bauern den Feuerwehren zu Hilfe, um das brennende Stoppelfeld bei Stierberg zu löschen. Ein Landwirt wollte Strohabfälle verbrenne. doch die Flammen griffen auf das benachbarte Feld über. © Feuerwehr Plech



Mit Güllefässern kamen Bauern den Feuerwehren zu Hilfe, um das brennende Stoppelfeld bei Stierberg zu löschen. Ein Landwirt wollte Strohabfälle verbrenne. doch die Flammen griffen auf das benachbarte Feld über. Foto: Feuerwehr Plech



Ein Landwirt wollte auf seinem Feld bei Stierberg, in der Nähe von Betzenstein, Strohabfälle verbrennen. „Das ist ganz normal. Das darf er auch“, erklärt Andreas Guck, Dienstgruppenleiter der Polizei Pegnitz. Allerdings habe der Mann wohl Wind und Trockenheit nicht bedacht, weshalb das Feuer auf ein benachbartes Getreidefeld übergriff. Dieses hatte er bereits abgeerntet, jedoch haben die Stoppeln auf einer Fläche von zirka 8000 Quadratmetern Feuer gefangen.

Im Einsatz waren neben den lokalen Feuerwehren Stierberg und Betzenstein auch eine aus dem benachbarten Landkreis Forchheim; die beiden aus der Marktgemeinde Plech wurden nachalarmiert. Außerdem halfen Bauern mit Güllefässern beim Löschen. Den Landwirt erwartet nun ein Bußgeld, welches das Landratsamt verhängt. Denn er hätte für Sicherheitsvorkehrungen sorgen müssen.

Wie hoch die Strafe sein wird, steht derzeit noch nicht fest, weil die Polizei die Akte erst an das Landratsamt Bayreuth übermitteln muss. Generell informieren Gemeinden über ihr Amtsblatt, wo Landwirte kontrollierte Feuer abbrennen dürfen. „In der Regel müssen Bauern diese jedoch sieben Tage vorher melden“, erklärt Guck.

Zum zweiten Einsatz wurde die Plecher Feuerwehr etwa dreieinhalb Stunden später auf die Autobahn gerufen: „Brennendes Auto, Person in Gefahr“ hieß es in der Alarmmeldung. „Bereits auf der Anfahrt wurde gemeldet, dass ein zufällig vorbei gekommener Rettungswagen sich an der Einsatzstelle befindet und keine Person mehr im brennenden Fahrzeug ist“, so die Feuerwehr auf ihrer Homepage. Mithilfe eines Feuerlöschers konnte das Feuer bereits vor dem Eintreffen der ersten Kräfte gelöscht werden.

Die Aufgabe der Plecher Helfer beschränkte sich auf die Absicherung der Einsatzstelle, das Aufnehmen von ausgelaufenen Flüssigkeiten und die Kontrolle Mithilfe einer Wärmebildkamera. Dabei kam erstmals der neue Verkehrssicherungsanhänger zum Einsatz, der erst einen Tag vorher beim Plecher Kellerfest geweiht worden war (Bericht folgt).

KERSTIN GOETZKE