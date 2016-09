Stille muss enden: Betzenstein vermisst seine Glocken

BETZENSTEIN - Viel zu lange, da sind sich viele Mitglieder der evangelischen Gemeinde sowie auch Bürger einig, haben die Kirchenglocken in der Stadtpfarrkirche geschwiegen. Bis März 2017 müssen sie sich noch gedulden. Doch aus der Glockenstube gibt es derweil neue Erkenntnisse.

Noch schweigen sie, die drei Glocken der Stadtpfarrkiche in Betzenstein. Sie werden wohl frühestens im März 2017 oder an Ostern läuten. Inzwischen gibt es aber neue Erkenntnisse zur Geschichte der Glocken. © Foto: Andrea Munkert



Denn die Renovierungsarbeiten des Kirchturms und seiner Glockenstube, die im April 2016 begonnen haben, haben zu neuen Erkenntnissen geführt.

„Es ist ein sehr komisches Gefühl, dass die Glocken in Betzenstein nicht läuten“, sagt Pfarrer Ulrich Böhm, Hausherr über die Stadtpfarrkirche. „Es ist so still hier, bei Gottesdiensten, bei Hochzeiten oder anderen Feierlichkeiten – wenn es kein Glockengeläut gibt.“

Heute birgt die gute Stube in gut 35 Metern Höhe drei Glocken in unterschiedlicher Größe. Zwei dieser drei Glocken sind nach neuen Erkenntnissen wohl älter als die Kirche an sich. Während die Kirche wohl zwischen 1733 und 1748 errichtet wurde, sind die beiden Bimmelwerke aus den Jahren 1507 und 1700. Nur die dritte zeichnet ein jüngeres Leben ab: Sie soll laut Druck 1926 gegossen worden sein. Die beiden älteren Glocken, so Heimatpfleger Karl-Heinz Fietta im Pfarrblatt, sind wohl von der Vorgängerkirche übernommen worden. Bei genauerer Betrachtung stellt man fest, dass die Holzbalken im Glockenstuhl von Vorneherein für drei Glocken ausgelegt waren.

Dennoch sei aufgrund der „genannten Jahreszahlen nun anzunehmen, dass im Glockenstuhl rund 180 Jahre lang nur zwei Glocken geläutet haben — bis 1926 die dritte hinzukam“. Allerdings steht in einer Chronik von Georg Kolbmann aus dem Jahr 1973, so Fietta, dass „1699/1700 ein jahrelanger Wunsch, sowohl der Bürger der Stadt, als auch der Landbevölkerung erfüllt wurde. Vor allem die Bauern hatten sich beschwert, das Geläut der zwei Kirchenglocken nicht überall zu hören und vielfach der Gottesdienst versäumt werde. So wurde beschlossen, eine dritte Glocke samt Glockenstuhl zu beschaffen.“

Damals stand die aktuelle Kirche noch gar nicht, sie wurde erst 33 Jahre später errichtet. Die dritte Glocke, die hier genannt werde, so Fietta, ist die größte, die auf das Jahr 1700 datiert ist. Sie ist eine so genannte Volckamer-Glocke. Die alte Kirche ist wohl baufällig gewesen, dann abgerissen worden und der erst 32 Jahre alte Glockenstuhl wurde wohl einfach in das neue Gotteshaus eingebaut.

Zweihundert Jahre später, 1926, wird eine neue Glocke angeschafft. Das hat seinen Ursprung vermutlich in den Enteignungen während des Ersten Weltkrieges. Überall sind Glocken aus den Kirchtürmen eingezogen worden, um die Fortdauer der Kriegsmaschinerie zu gewährleisten. „Doch aus Betzenstein ist wohl nur eine eingezogen worden. Genaueres kläre derzeit das Glockenarchiv im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg.

Unter den heutigen Betzensteiner Gläubigen ist indes der Wunsch nach einer vierten Glocke im Glockenstuhl groß, weiß der Pfarrer. Es gebe einige Leute, die den Gedanken der vierten Glocke „immer wieder vorbringen“, sagt er. „Die Vorrichtung und Anschaffung der vierten Glocke samt Zubehör kostet uns nochmals rund 20 000 Euro. Die Vorrichtung oder die Neueinrichtung lassen wir mit der Renovierung des Glockenstuhls jedenfalls einmal einrichten, das ist momentan kostengünstig“, erklärt Böhm.

Dennoch: Die vierte Glocke ist zur Zeit nicht als die „oberste Priorität“ zu sehen. Viele Bürger und Gemeindemitglieder spendeten allerdings momentan im Zuge der Spendensammlung für Dach- und Glockenstuhl explizit für die vierte Glocke. „Wir legen diese speziellen Spenden auf die Seite und wenn genügend zusammengekommen sind, dann nehmen wir das Projekt ,vierte Glocke‘ in Angriff“, sagt Böhm.

Die Wichtigkeit einer vierten Glocke unterstreicht der Pfarrer und bezieht sich auf einen Glockenexperten der Landeskirche, der der Meinung ist: Mit einer vierten Glocke ist erst ein volles Geläut möglich, eine vierte Glocke braucht es für alle Tonlagen, für volle Harmonie.

