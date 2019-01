Stille Örtchen der Sammet-Schule sollen saniert werden

PEGNITZ - Schultoiletten sind ein heikles Thema. Mancherorts befinden sie sich in einem Zustand, sodass Schüler und Lehrer sie nur im Notfall benutzen. Soweit will es der Schulverband Pegnitz gar nicht erst kommen lassen.

Der Leiter der Christian-Sammet-Mittelschule, Thorsten Herzing, in einer der Schultoiletten. Sie werden in diesem Jahr komplett saniert. Die Kosten belaufen sich auf 969 000 Euro. © Foto: Klaus Trenz



Alle WC in der Christian-Sammet-Mittelschule werden in diesem Jahr saniert. Dies beschloss die Schulverbandsversammlung in der Sitzung am Donnerstag, bei der auch der Haushalt 2019 einstimmig verabschiedet wurde.

Die Kosten für Modernisierung der Toiletten belaufen sich auf 672.000 Euro, hinzu kommen die Kosten für die Sanierung der WC in der Christian-Sammet-Halle (147.000 Euro). Dort sind die Duschen und ein Teil der Toiletten bereits komplett erneuert worden, was zu "positiven Rückmeldungen" geführt habe, so der Vorsitzende des Schulverbands, Bürgermeister Uwe Raab aus Pegnitz. Einschließlich der Planungskosten in Höhe von 150.000 Euro summieren sich die Maßnahmen auf 969.000 Euro. "Der Fördersatz für die Sanierung beträgt bis zu 90 Prozent", so Raab.

Außer dieser fast Millioneninvestition stehen nur noch einige kleinere Ausgaben für Neuanschaffungen im Haushaltsplan. Gekauft werden PC, Beamer, Dokumentenkamera und Laptop; ergänzt wird außerdem das Inventar (Teller, Werkzeug) in der Schulküche. Alles zusammen schlägt mit 19.600 Euro zu Buche. Für neue Tische, Stühle und Tafeln müssen 14.600 Euro aufgewendet werden. Hinzu kommt noch die Asphaltierung des Rettungsweges (8000 Euro).

Der Gesamthaushalt 2019 hat ein Volumen von 2,29 (Vorjahr 1,35) Millionen Euro. Der Verwaltungshaushalt schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 1,15 Millionen Euro ab, der Vermögenshaushalt mit 1,14 Millionen Euro. Die geplante Rücklage am Jahresende soll 27.660,24 Euro betragen. Eine Entnahme ist in diesem Jahr nicht geplant. An Zinsausgaben werden 41.000 Euro veranschlagt — ein Rückgang gegenüber 2018 um 14.000 Euro.

Geringer wird auch der Schuldenstand; er soll im Laufe des Jahres von 1,65 Millionen auf 1,52 Millionen Euro sinken. "Eine gute Entwicklung in die richtige Richtung", kommentierte Raab den Schuldenabbau. Die Zuführung an den Vermögenshaushalt beträgt 132.000 Euro.

Insgesamt 275 Schüler

Im Schuljahr 2018/19 besuchen insgesamt 275 Schüler die Christian-Sammet-Mittelschule. 190 stammen aus der Stadt Pegnitz, 28 aus der Stadt Betzenstein, 24 aus der Gemeine Ahorntal, 21 aus der Marktgemeinde Plech und zwölf aus der Marktgemeinde Schnabelwaid; gegenüber dem Schuljahr 2017/18 (303) sank die Schülerzahl um 28. Im Schuljahr 2003/04 waren es noch 451 Schüler.

Aufgrund dieser Zahlen ist die Schulverbandsumlage (1,02 Millionen Euro) errechnet worden. Diese liegt im Verwaltungshaushalt insgesamt bei 785.500 Euro; pro Schüler entspricht das 2856,46 Euro. Im Vermögenshaushalt beträgt die Umlage 237.500 Euro, auf jeden Schüler umgelegt sind es 863,63 Euro. In der Summe sind es 3720 Euro pro Schüler.

Den höchsten Anteil der Schulverbandsumlage muss die Stadt Pegnitz mit 706.800 Euro aufbringen. Dahinter folgen: Betzenstein (104.160 Euro), Ahorntal (89.280), Plech (78.120) und Schnabelwaid (44.640).

Das Personal, das bisher im Haushalt des Schulverbands integriert war, wird künftig im Stellenplan der Stadt Pegnitz geführt.

"Mit der frühzeitigen Verabschiedung des Haushalts wird ein wichtiges Signal für unseren Schulstandort gesetzt", so Uwe Raab.

HANS-JOCHEN SCHAUER