Stimmen aus Namibia geben Konzert in Pegnitz

Auftritt der "African Vocals" in der Bartholomäuskirche - vor 48 Minuten

PEGNITZ - Im Jahr 2014 waren sie das erste Mal in Deutschland und auf Anhieb gewannen sie mit ihrem melodischen Gesang viele Fans. Und jetzt sind sie wieder da und haben bereits ihr erstes großes Konzert in Hamburg mit großem Applaus hinter sich gebracht. Die Rede ist von den "African Vocals", eine Acapella-Gruppe aus Namibia.

Die siebenköpfige Acappella-Gruppe „African Vocals“ aus Namibia tritt im Rahmen ihrer Deutschland-Tournee am 24. Mai auch in der Pegnitzer St. Bartholomäuskirche auf. © Foto: privat



Inzwischen hat sich die bei ihrer Gründung Anfang 2012 aus fünf Personen bestehende Gruppe zu einer stattlichen siebenköpfigen Acappella-Band entwickelt.

Reinhardt Danzil Kahambuee, Joel Nambuli, Armanis Musheko, Josef Elia, Sebulon Hoaeb, Silvanis Hanadaob und Eduardo Andino Aibeb leben in Mondesa, dem ehemaligen Township von Swakopmund, wo sie sich dank ihrer gemeinsamen Liebe für die Musik kennen und schätzen gelernt haben

Ihre ersten musikalischen Erfahrungen machten sie in verschiedenen Chören wie dem Mascato Coastal Youth Choir, dem Immanuel Church Choir oder auch im Swakopmunder Männer Gesangverein, in dem der Bandleader Joel Nambuli auch heute noch aktiv ist. 2015 beteiligte sich die Gruppe am "Namibia got Talent Competition1", einer Art namibischer DSDS. Obwohl sie die einzige Gruppe waren, die ohne Instrumental-Begleitung gesungen hat, konnten sie unter den 250 Teilnehmern den 5. Platz belegen.

Vom 1. bis 31. Mai sind sie nun wieder in Deutschland. Diese Tour führt sie vor allem durch die Bundesländer Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Sachsen. Neben diesen besuchen sie Berlin, das Ruhrgebiet, den Großraum Köln und Baden-Württemberg.

Dank der guten Verbindungen des Pegnitzers Peter Spätling nach Namibia – er unterstützt seit vielen Jahren ein großes Sozialprojekt (Frauenselbsthilfegruppe mit Kindergarten) in Mondesa DRC, dem Stadtteil, aus dem die Musiker in Swakopmund hauptsächlich kommen – werden sie dabei auch Pegnitz besuchen und am 24. Mai in der Bartholomäuskirche um 19 Uhr ein Konzert geben.

Es ist ihr einziger Auftritt in Bayern. Die Chance, eine solch tolle Truppe zu erleben, sollte man sich nicht entgehen lassen. Bei der Veranstaltung ist der Eintritt frei – es wird eine "Raschelkollekte" veranstaltet, die der Band und den Sozialprojekten zugute kommt.

nn