Stimmgewaltige Klänge mit Gänsehaut-Charakter

Spendenerlös der ökumenischen Nacht der Lichter kommt Orgelrestaurierung zugute — Perfekte Verschmelzung

OBERAILSFELD - Wie Kirche Brücken schlagen kann, zeigte sich am Samstagabend in der katholischen Pfarrkirche St. Burkard in Oberailsfeld bei der ökumenischen Nacht der Lichter.

Pastoralreferent Georg Friedmann und Pfarrer Peter Zeh luden zu einer beeindruckenden ökumenischen Nacht der Lichter in die stimmungsvoll geschmückte Pfarrkirche in Oberailsfeld ein. © Foto: Rosi Thiem



Pastoralreferent Georg Friedmann und der evangelische Pfarrer Peter Zeh aus Kirchahorn hatten am Maria Lichtmesstag zu der Veranstaltung eingeladen. Und Friedmann versprach nicht zu viel, als er den vielen Zuhörern in dem bis auf den letzten Platz besetzen Gotteshaus stimmgewaltige und internationale Klänge mit Gänsehaut-Charakter ankündigte.

In den folgenden 70 Minuten boten drei Chöre abwechselnd mit den beiden Geistlichen einen Hörgenuss aus Gottesdienst, Konzert und gemeinsamen Taize-Liedern. Pfarrer Zeh erzählte zudem ein philippinisches Märchen. In seinen Fürbitten bat er darum, dass die Kranken Heil erfahren mögen durch die Nähe anderer Menschen. Mutige und Starke sollten Licht in das Dunkel ihrer Mitmenschen bringen und Ängstliche wieder die Freiheit finden.

Voll heimeliger Gemütlichkeit

Die abgedunkelte Kirche aus dem Jahr 1769, die Bank für Bank mit vielen hundert Lichtern geschmückt war, überraschte mit einer Klangakustik und heimeliger Gemütlichkeit des Kerzenscheins. Der Gesangverein Concordia Laineck unter der Leitung von Heike Nitsche und der ökumenische Chor "Good News" (Gute Nachrichten) aus Kirchahorn unter Andrea Lindner übertrafen mit der Chorgemeinschaft Oberailsfeld-Waischenfeld unter Michael Forster alle Erwartungen. Forster war für Lukas Schrüfer eingesprungen.

Das Repertoire reichte dabei von deutschem Liedgut bis zu internationalen Stücken. So wurden die Zuhörer etwa mit einem schwedischen Weihnachtslied und südafrikanischen Klängen verwöhnt. Das Publikum dankte mehrfach mit anerkennendem Applaus und als die Besucher nach der Veranstaltung heimgingen, waren sich viele einig: Sie verlangt nach einer Wiederholung. Der Erlös des Abends, so Friedmann, kommt der Orgelrestaurierung zugute. Der Pastoralreferent lud alle Gäste zur Einweihung des Instruments am Samstag, 23. Februar, durch Erzbischof Ludwig Schick um 17 Uhr in Oberailsfeld.

ROSI THIEM