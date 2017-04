Stolz der Fränkischen Schweiz kann bröckeln

POTTENSTEIN - Die bizarren Felsformationen der Fränkischen Schweiz sind ein Wahrzeichen dieser Gegend. Eines, das jährlich zig tausende Urlauber anlockt. Kaum einer macht sich allerdings Gedanken darüber, dass diese Dinger immer wieder auch der Schwerkraft folgen. Das Staatliche Straßenbauamt in Bayreuth unternimmt deswegen jedes Jahr Felskontrollen zur Risikobegutachtung. Eben, ob es sein kann, dass Felsen auf der Straße landen oder nicht.

Fritz Baumgärtel (im Bild) und Günter Landgraf vom Staatlichen Bauamt untersuchen regelmäßig Felsen in der Fränkischen Schweiz, um festzustellen, welche abstürzen können. © Fotos: Ralf Münch



Dieser Brocken steht am Langen Berg in Pottenstein. Fritz Baumgärtel schätzt, dass er etwa 250 Tonnen wiegt.



Fritz Baumgärtel, Abteilungsleiter im Bereich Straßenbau beim Staatlichen Bauamt Bayreuth, und Günter Landgraf, Bauingenieur beim Bauamt, machen sich bei der Schüttersmühle auf den Weg. Hinauf auf einen Hang, der direkt an der Straße zwischen Schüttersmühle und Kirchenbirkig liegt. Dort oben liegt ein gewaltiger Brocken. "Der Felsen liegt nur auf drei kleinen Punkten auf. Wenn der nach unten kommen würde, dann steht am Hang nur noch wenig", sagt Baumgärtel. Und falls genau zu diesem Zeitpunkt Autos oder Wanderer sich unterhalb befinden würden, dann kann man sich vorstellen, was die Konsequenzen wären.

Man will sehen, ob sich der Felsen seit dem vergangenen Jahr bewegt hat. Wie man sehen kann, ob sich der Stein bewegt, ist relativ einfach: Denn im Vorfeld hat man Mörtel an den Punkten, auf denen der Fels aufliegt, angebracht. Wenn sich der Fels auch nur um einen Millimeter bewegt, entstehen im Mörtel Risse — das Zeichen, dass der Stein in Bewegung ist. "Wenn das passiert, dann werden wir einen Geologen hinzuziehen und darüber beraten, was zu tun ist", erklärt Landgraf. Er hat einen Fotoapparat dabei und fotografiert den Ist-Bestand. Und auf einer Liste dokumentiert er, wo sich der Fels befindet, die genauen GPS-Koordinaten, die Struktur des Hanges oder das Datum der Kontrolle. "Falls tatsächlich Handlungsbedarf bestehen sollte, dann liefern die Koordinaten dem Geologen den genauen Standpunkt", so Landgraf weiter.

Dieser Brocken hier wird von den beiden Männern auf rund 60 Tonnen geschätzt — ein Gewicht, das dem von etwa 30 großen Autos entspricht. Das ist aber wenig im Vergleich zu einem anderen Brocken, den Landgraf und Baumgärtel am Langen Berg in Pottenstein begutachten. Interessant sieht der Stein schon aus. Wie eine nicht ganz perfekte Kugel, die auf einem anderen Felsen liegt. Beinahe könnte man meinen, dass eine starke Windböe schon reichen würde, um ihn nach unten zu pusten. "Der hier dürfte so um die 250 Tonnen wiegen. Wenn man ihn so sieht, auf welch geringer Auflagefläche er hier steht, dann kann man kaum glauben, dass er so hält. Er darf sich nicht drehen, sonst kommt er womöglich in Bewegung", erzählt Baumgärtel, während Landgraf seinen Fotoapparat zückt und den gewaltigen Solitär sowie die Mörtelkontrollpunkte fotografiert.

Aber auch hier sind keine Risse zu sehen. Bei diesen Felsen ist alles in Ordnung, was sich nächstes Jahr aber schnell ändern könnte und was auch der Grund ist, weshalb solche Steine mehrmals kontrolliert werden. Haben die langen Frostperioden mit sehr niedrigen Temperaturen Ende vergangenen, Anfang diesen Jahres den Felsen hier besonders zugesetzt? "Nein", so die beiden Männer. Lange Frostperioden oder starker Frost seien nicht unbedingt ausschlaggebend für eine Erhöhung der Steinschlaggefahr. In der Regel würden sich der ständige Wechsel zwischen Frost- und Tauwetter nachteiliger auswirken.

Zaun ist kein Hindernis

Wenn es wirklich kritisch wird, also die Gefahr besteht, dass es zu einen Steinschlag kommen könnte, dann gibt es mehrere Möglichkeiten. Etwa die Sicherung eines Hanges mit Hilfe eines Schutzzaunes der überwiegend am Böschungsfuß verläuft. Das hält allerdings nur kleinere Brocken zurück. Für einen Felsen mit einer solchen Masse ist solch ein Zaun jedoch kein Hindernis. Hier müsste man überlegen, ob man nicht sprengt oder den Solitär mit massiven Stahlseilen, die in den Felsbrocken und im Felsuntergrund verankert werden, sichert. Oder dem Felsen eine Art Halskrause aus Beton verpasst — alles Sachen, die man beim Bauamt schon gemacht hat.

Baumgärtel: "Gott sei Dank sind die Ereignisse, dass ein Fels direkt auf ein Auto kommt, eher selten. Was aber manchmal passiert, ist, dass ein Auto in einen Stein, der auf der Straße liegt, fährt. Dennoch muss genau kontrolliert werden. Selbst wenn am Fuß des Hanges nur kleine Brocken liegen, müssen wir schauen, von welchen Felsen die kommen. Hinweise bekommen wir von unseren Straßenmeistereien und auch von den Bauhöfen der jeweiligen Gemeinden." Von den 1200 Kilometern, die das Staatliche Bauamt betreut, sind etwa 60 Kilometer von Steinschlaggefahr betroffen. Und das Jura zählt wie das Fichtelgebirge und der Frankenwald zu den Gebieten mit erhöhtem Steinschlagrisiko.

