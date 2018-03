Störche werden in Neuhaus sehnsüchtig erwartet

Vögel sind am oberen Nil und könnten in zwei Wochen ankommen - vor 0 Minuten

NEUHAUS - In Neuhaus werden die Störche schon sehnsüchtig erwartet. Das Nest im hölzernen Wagenrad auf dem alten Heizungskamin der Kaiser Bräu bietet Platz für eine ganze Familie. Manfred Döhring ist Storchenbetreuer des LBV, das Nest hat er von seinem Balkon aus immer im Blick.

© Robert Renner



Foto: Robert Renner



Herr Döhring, wann werden die Störche in Neuhaus eintreffen?

Manfred Döhring: In zwei Wochen könnten sie da sein. 2017 kamen sie am 29. März. Die Jahre davor Anfang April. Die Störche, die wir erwarten, kommen aus Afrika und legen fast 10 000 Kilometer zurück. Wir können die Flugstrecke über Storchensender verfolgen. Die Störche müssten gerade am oberen Nil sein. Wenn das Wetter passt, legen sie am Tag 300 bis 400 Kilometer zurück.

Wo überwintern sie?

Döhring: Am Tschadsee. Dort halten sie sich von November bis Februar auf. Es gibt in dieser Gegend genügend zu fressen.

Muss das Nest auf dem Kamin hergerichtet werden?

Döhring: Die Kaiser Bräu hat das Nest vor zwei Jahren gereinigt und hergerichtet. Wenn Lehm in das Nest kommt, kann sich der Boden verdichten. Das Wasser läuft dann nicht mehr ab. Für Jungstörche ist das schlecht, sie sterben an der Kälte. 2015 sind drei Jungstörche verendet.

Was mögen Störche noch nicht?

Döhring: Nasskaltes Wetter über mehrere Tage ist für sie Gift. Jungstörche haben noch kein wärmendes Gefieder. Wenn Wasser im Nest drinbleibt, ist das tödlich. Die Eltern halten die Jungen mit ihrem Federkleid warm und schützen sie vor Habichten. Die ersten vier bis sechs Wochen bleiben die Jungstörche nicht allein.

Wo suchen sich die Störche ihr Futter?

Döhring: Unsere Störche suchen sich ihre Nahrung zu 80 Prozent in den Pegnitzauen von Neuhaus flussaufwärts. Sie gehen auch den Berg hoch, wenn sie sehen, dass geackert worden ist. Störche haben sehr gute Augen.

Sind es immer dieselben?

Döhring: In der Regel schon. Das Männchen ist länger da, das Weibchen seit drei Jahren. Vor zwei Jahren hat das Männchen auf dem Kamin Quartier bezogen, das Weibchen auf der Burg Veldenstein. Das Männchen wollte das Weibchen nicht herein lassen. Erst nach zwei Jahren herrschte Harmonie.

Interview: HANS-J. SCHAUER