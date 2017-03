Storchenpaar ist nach Auerbach zurückgekehrt

AUERBACH - Das Auerbacher Storchenpaar hat sich früher als sonst wieder auf dem Schlot der ehemaligen Mälzerei niedergelassen.

Da sind sie wieder, die Störche. © Karl-Heinz Schmid



Da sind sie wieder, die Störche. Auch wenn die Temperaturen noch nicht ganz passen, gilt Meister Adebar doch als ein beliebter Frühlingsbote. Das Auerbacher Storchenpaar — Mann und Frau bleiben gewöhnlich zusammen und erleben viele gemeinsame Brutzeiten — hat bereits begonnen, sich im Horst auf dem Schlot der ehemaligen Mälzerei Weiß am Schlosshof „häuslich“ einzurichten.

Beobachtet wurde das Paar von einem fremden Vogel, der womöglich ein Nebenbuhler oder ein Jungvogel aus dem Vorjahr ist und nun gezwungen wird, sich eine andere Bleibe zu suchen und eine eigene Familie zu gründen. Die Störche verbrachten ihren Winter früher meist in Afrika, heute oft in Spanien oder anderen südeuropäischen Ländern.

In milden Winter sind die großen Vögel sogar schon im Land geblieben. Der erste Storch dieses Jahres wurde bereits am 2. Februar in Geiselwind gesichtet. In Auerbach brütet seit über 50 Jahren regelmäßig ein Weißstorchpaar. Der Vogel steht auf der Roten Liste der gefährdeten Arten.

In den 1980er-Jahren machten ihm Flurbereinigung und Flächentrockenlegung fast den Garaus. Mittlerweile zeigen die Schutzmaßnahmen Erfolg: 1990 wurden in Bayern 78 Brutpaare gezählt, 2007 bereits 162 und 2016 listete der Landesbund für Vogelschutz (LBV) gar 415 Storchenpaare auf. Auch die Auerbacher hoffen, dass „ihre Störche“ wieder Nachwuchs haben werden.

