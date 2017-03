Straße nach Leienfels soll heller werden

POTTENSTEIN - Seit vergangenem Montag ist die Straße von Weidenhüll nach Leienfels gesperrt. Der Grund: Auf einer Länge von 1,2 Kilometern wird die Straße neu hergerichtet.

Komplett gesperrt ist derzeit die Straße zwischen Weidenhüll und Leienfels. Wenn diese Woche die Rodungsarbeiten abgeschlossen sind, kann ab nächster Woche der Asphalt abgetragen werden. © Ralf Münch



Bereits im Vorfeld wurden umfangreiche Rodungen an der Straße, die gleichzeitig durch einen Privat-, Stadt-, und Staatsforst geht, vorgenommen. "Das wird aber nicht deswegen gemacht, weil die Straße verbreitert werden soll. Die bleibt bei ihren 4,5 Metern", erläuterte der Leiter des Pottensteiner Bauhofs, Klaus Eckert. "Die Straße soll lediglich besser einsehbar und lichtdurchfluteter sein."

Momentan werden noch die Baumstöcke an den Straßenseiten entfernt, ehe nächste Woche mit den eigentlichen Arbeiten an der Straße begonnen werden kann. In Weidenhüll wird dann auf einer Länge von 100 Metern, und in Leienfels auf einer Länge von rund 30 Metern die Straße um 70 Zentimeter abgetragen und erneuert. Die restliche Straßendecke wird abgefräst und schließlich eine neue Asphalt-, Trag- und Deckschicht aufgebracht, skizzierte Eckert. Zusätzlich werden Entwässerungsmaßnahmen durchgeführt.

"Wenn das Wetter mitspielt, dann sollte das alles bis Mitte Mai fertig sein", so der Bauhofleiter. "Auch wenn es ein mutiger Zeitplan ist." Mit 500.000 Euro Kosten ist dieses Pottensteiner Projekt geplant. Bezuschusst wird es mit 70 Prozent vom Amt für ländliche Entwicklung.

