Straßensanierung in Betzenstein läuft

Dorferneuerung hinkt Zeitplan etwas hinterher - vor 50 Minuten

BETZENSTEIN - Mit der Straßen- und Kanalsanierung in der Höchstädter Straße im Rahmen der Dorferneuerung hinkt man zwar etwas hinterher, aber der Vorstandsvorsitzende der Teilnehmergemeinschaft, Thomas Müller, ist mit dem Baufortschritt durchaus zufrieden. Grund für die Verzögerung sei die längere Winterpause der ausführenden Firma gewesen, so Müller: "Im Prinzip läuft alles sehr gut."

Die Bauarbeiten in der Höchstädter Straße in Beztenstein sind im Gange. Nach Pfingsten soll dann die Anfahrt zum Kindergarten von der Stadt aus wieder möglich sein. © Klaus Trenz



Die Bauarbeiten in der Höchstädter Straße in Beztenstein sind im Gange. Nach Pfingsten soll dann die Anfahrt zum Kindergarten von der Stadt aus wieder möglich sein. Foto: Klaus Trenz



Bei der Vorstandssitzung der Teilnehmergemeinschaft am Dienstag einigte man sich darauf, das Bauende um rund 20 Meter Richtung Höchstädt zu verlängern. Grund sind einerseits Wanderer, die aus dem Flurweg zur Windmühle in die Stadt laufen.

Damit sie nicht auf der Fahrbahn wandern müssen, soll neben der Fahrbahn ein Trampelpfad angelegt werden, der zur Sicherheit von Fußgängern dient.

Andererseits will man das Oberflächenwasser, das bei starken Regenfällen in den Ort schießt, besser in den Griff bekommen. Es soll noch gezielter in das geplante Regenüberlaufbecken abgeleitet werden können.

Änderung nach Pfingsten

Nach Pfingsten wird der Kindergarten nicht mehr aus Richtung Höchstädt anfahrbar sein. "Dann dreht sich die Situation", so Müller, weil Kanal- und Straßensanierung dann ab dem Pfarrhaus bis zum Ortsende weitergeführt werden. Der Kindergarten ist dann mit dem Auto nur von der Stadt aus zu erreichen.

Die Vollsperrung für den Durchgangsverkehr von Betzenstein nach Höchstädt gilt noch bis September. Für Ende August/Anfang September ist die Asphaltierung der Höchstädter Straße angepeilt. Dann soll die Baumaßnahme beendet sein.

Am Mittwoch, 28. Juni, um 19 Uhr, stehen die periodischen Neuwahlen des Vorstands der Teilnehmergesellschaft im Café Herbst an. Der Vorstand stellt sich zwar wieder zur Wahl, aber es können Wahlvorschläge im Rathaus in Betzenstein eingereicht werden.

KLAUS TRENZ