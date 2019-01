Straßenwalze brannte in Neudrossenfeld aus

Kriminalpolizei ermittelt nach Feuer auf einem Firmengelände - Auch Lkw beschädigt - vor 1 Stunde

NEUDROSSENFELD - Zirka 15.000 Euro Sachschaden entstand am Donnerstagabend bei dem Brand einer Straßenwalze auf einem Firmengelände in Neudrossenfeld. Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt und bittet um Hinweise.

Gegen 19 Uhr bemerkte ein Autofahrer die bereits im Vollbrand stehende Straßenwalze auf dem Grundstück einer Vermietungsfirma für Baumaschinen in der Fichtelhofer Straße, nahe der Bundesstraße B85. Feuerwehreinsatzkräfte konnten die Flammen rasch löschen. Durch die Hitzeentwicklung wurde auch ein in der Nähe abgestellter Lastwagen leicht in Mitleidenschaft gezogen.

Beamte des Kriminaldauerdienstes aus Bayreuth nahmen noch am Abend die Ermittlungen zur bislang unklaren Ursache des Brandes auf.

Zeugen, die sachdienliche Angaben im Zusammenhang mit dem Brand machen können, melden sich bei der Kripo Bayreuth unter der Telefonnummer 0921/506-0.

