Streit in Asylbewerberunterkunft in Bayreuth

Drei Beteiligte kamen mit Schnittverletzungen ins Krankenhaus - vor 1 Stunde

BAYREUTH - Aus bislang ungeklärter Ursache sind am Mittwochabend mehrere Männer unterschiedlichster Herkunft in einer Bayreuther Asylbewerberunterkunft in Streit geraten, wobei drei der Beteiligten verletzt wurden.

Die Ermittlungen dauern noch an. Was zunächst als verbaler Streit zwischen fünf jungen Männern begann, endete kurz nach 22 Uhr in einer handfesten Auseinandersetzung, bei der auch eine Glasflasche zum Einsatz kam.

Rettungskräfte mussten schließlich drei der 26 bis 28 Jahre alten Männer mit leichten bis mittelschweren Schnittverletzungen ins Krankenhaus einliefern. Die Abklärungen zur Ursache und zum genauen Ablauf des Vorfalls haben die Ermittler der Bayreuther Polizei übernommen.

