Streit in Bayreuther Asylunterkunft eskalierte

Zwei Kontrahenten durch Messer verletzt - Mehrere Streifenwagen im Einsatz - vor 0 Minuten

BAYREUTH - Zu einer tätlichen Auseinandersetzung kam es kurz nach Mitternacht in einer Unterkunft für Asylbewerber in Bayreuth. Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt jetzt gegen zwei Männer wegen gefährlicher Körperverletzung.

Die beiden 22 und 24 Jahre alten Bewohner der Unterkunft in der Wilhelm-Busch-Straße gerieten in ihrem Zimmer zunächst in Streit. Im weiteren Verlauf eskalierte dieser zu einer tätlichen Auseinandersetzung, bei der auch ein Messer eingesetzt wurde.

Die beiden aus Afrika stammenden Männer zogen sich hierbei Verletzungen zu und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Mehrere Streifenbesatzungen brachten die Situation vor Ort unter Kontrolle. Das mutmaßliche Tatmesser konnte sichergestellt werden.

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat aufgenommen.

