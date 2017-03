Streit um den Nachlass

Angeklagter soll gedroht haben — Verfahren eingestellt - vor 1 Stunde

BAYREUTH - Am Dienstag war ein Mann aus dem südlichen Landkreis vor dem Amtsgericht gestanden. Er soll einen anderen Mann mit den Worten "ich schlage dir den Kopf ein" und "ich erschlage dich" bedroht haben.

Der Angeklagte äußerte sich zu dem Vorfall im vergangenen April: Er sollte Schlösser an einem Schuppen anbringen, in dem Sachen eines verstorbenen Freundes verstaut waren. Dann sah er, wie jemand alle Schlösser abbrach. "Ich habe nur gesagt, wenn du mich triffst, brauchst du einen Zahnarzt", erklärte der Angeklagte. Der andere Mann, der als Zeuge geladen war, habe nämlich mit dem Bolzenschneider in seine Richtung gezielt.

Der Zeuge äußerte sich zu dem Vorfall und schilderte ihn ganz anders. Demnach war der Verstorbene auch ein guter Freund von ihm. Die Stadt Pegnitz habe angefragt, ob er dessen Wohnung ausräumen würde. Er erklärte sich dazu bereit und brachte Schlösser am Schuppen an. Da sei der Angeklagte aufgetaucht und habe Papiere auf den Boden geworfen. Es handelte sich dabei um Zulassungspapiere für einen Anhänger, der aber weder ihm selbst noch dem Verstorbenen gehörte. Er drohte dem Zeugen, dass er ihn schlage und "mir die Zähne ausschlage". Er fuhr daraufhin zur Polizei, zusammen holten sie Papiere aus der Wohnung des Verstorbenen. Eine Lebensversicherung und Gerichtsunterlagen. "Dann ging der Telefonterror los", sagte der Geschädigte.

Da ergriff Rechtsanwalt Manfred Vetterl das Wort. Er hielt dem Zeugen vor, dass er Sachen des Verstorbenen sichern wollte, weil er doch der Freund dessen war und nicht sein Mandant. Außerdem habe seinen Mandanten noch eine Frau beleidigt, die mit dem Geschädigten zusammen gewesen war. Das ließ der Zeuge nicht auf sich sitzen und begann mit dem Angeklagten zu streiten. "Hören Sie auf, mit dem Angeklagten herumzustreiten", beendete Richter Torsten Meyer die Diskussion und entließ den Zeugen. Er stellte mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft das Verfahren ein.

Interessant war hier — darauf wies Richter Meyer hin — dass die Worte "ich schlage dir die Zähne ein" keine Straftat darstellen, aber die Worte "ich erschlage dich" schon.

nag

Mail an die Redaktion