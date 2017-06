Streit um Musik eskalierte in Körperverletzung

BAYREUTH - Wegen Körperverletzung hatte sich ein 39-jähriger Mann aus dem südlichen Landkreis vor dem Amtsgericht zu verantworten. Er wurde zu einer Geldstrafe von 1200 Euro verurteilt.

Vor dem Amtsgericht in Bayreuth ist ein Taxistreit verhandelt worden, der offenbar wegen der Musik eskalierte.



Dem Mann wurde zur Last gelegt, dass er einen Taxifahrer provoziert haben soll, weil ihm die Musik nicht gefallen habe. Er soll dem Taxerer mit dem Handrücken gegen den Oberkörper und Arm geschlagen haben. Der Angeklagte sagte aus, dass das nicht stimme. Der Taxifahrer sei von Anfang an aggressiv gewesen. Irgendwann sei die Sprache auf die Bezahlung der Fahrt gekommen. Der Beschuldigte sagte dem Fahrer, dass er kein Geld dabei habe. Also ist der Fahrer mit ihm zur Polizei gefahren. "Dort zeigte ich den Beamten 30 000 bis 40 000 Euro, zahlte das Taxi und ging nach Hause," erklärte der Angeklagte.

"Den Streit gab es nur, weil sie einen Scherz machten?" fragte Richter Stefan Käsbohrer. Das bejahte der angeklagte Lkw-Händler. Und weil er Ausländer sei, dachte der Fahrer, dass er kein Geld habe, sagte er. Aber laut Richter stand von der Sache mit dem Geld in keiner Akte etwas, auch nicht bei der Polizei.

Als erster Zeuge trat der Geschädigte auf. Er schilderte den Vorfall so, dass er den Angeklagten mit seinem Taxi abholte. Im Taxi habe der Angeklagte gesagt, dass er die Musik lauter haben wolle und griff Richtung Lenkrad. Das ließ der Zeuge zu. Später wollte der Mann noch einmal zum Radio greifen, da sagte der Taxifahrer, dass er das lassen sollte. Daraufhin gab ihm der Fahrgast einen Schlag mit dem Handrücken gegen seinen Oberkörper und seinen Arm. "Ich hatte Todesangst und fuhr direkt zur Polizei," sagte der Geschädigte. "Dort konnte mich der Polizist nicht reinlassen, weil er alleine war. Kurz darauf kam aber sein Kollege."

"Der Angeklagte sagte, dass stimmt alles nicht, es ging nur um das Geld", sagte Richter Käsbohrer nach den Ausführungen des Zeugen. Dieser blieb aber dabei, dass es nicht ums Geld gegangen sei. Rechtsanwalt Manfred Vetterl hatte auch noch einige Fragen an den Angeklagten. Er fragte, warum er nicht rechts rangefahren sei und direkt die Polizei rief und warum er seine Kamera im Taxi nicht anmachte. Damals war das Taxi noch nicht mit einer Kamera ausgestattet. Das glaubte der Angeklagte nicht.

Als nächster Zeuge kam der Polizist zu Wort. Er kam von der Streife zurück und sah das Taxi vor der Wache stehen. Der Angeklagte befand sich im Vorraum, der Geschädigte saß im Taxi. Der Polizist nahm ihn mit in die Wache. Dort erzählte er, dass er geschlagen wurde. Mit dem Beschuldigten wurde ein Alkoholtest durchgeführt, der zwei Promille ergab.

Rechtsanwalt Vetterl beantragte noch weitere Zeugen zu hören, dies lehnte der Richter aber ab. Er konnte sich eine Einstellung des Verfahrens vorstellen, dies lehnte aber die Staatsanwältin ab. Sie sah den Sachverhalt als bestätigt an und hatte keine Zweifel an der Aussage des Geschädigten. Sie beantragte eine Geldstrafe von 1500 Euro. Rechtsanwalt Vetterl forderte einen Freispruch für seinen Mandanten. Er zweifelte an der Wahrheit der Zeugenaussage. Die Stimmung im Taxi sei von Beginn an aggressiv gewesen. Außerdem sei der Taxerer trotz Todesangst weitergefahren.

