Am Sonntagnachmittag sind zwischen Oberwarmensteinach und Bayreuth drei Fahrzeuge zusammengestoßen. Ein Ford war in einer Kurve auf der spiegelglatten Fahrbahn ins Rutschen gekommen.

Seit vielen Jahren gibt es die Aktion "Schmücken & Helfen" der Nordbayerischen Nachrichten. Neben vielen Lesern spenden dabei vor allem die einheimischen Firmen und Institutionen für Mitbürger, denen es nicht so gut geht. um ihnen zu Weihnachten eine Freude zu bereiten. Unsere Fotos zeigen in loser Reihenfolge solche Spender.

Weihnachten kommt mit schnellen Schritten näher. Wer immer noch nicht in Weihnachtsstimmung ist, es aber gerne wäre, für den haben wir die schönsten Weihnachtsmärkte in der Region in einer Bildergalerie, die wir laufend aktualisieren, zusammengefasst.